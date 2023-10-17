Сотни человек погибли при ударе по больнице в секторе Газа

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«Более 500 жертв при обстреле больницы „Аль-Ахли Аль-Маадани“», - говорится в заявлении.

Представитель Минздрава Газы заявил, что удар по медучреждению нанес Израиль. В ведомстве добавили, что все убитые при атаке на больницу были гражданскими лицами. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь сообщила о проведении расследования и связала произошедшее с неудачным запуском ракеты палестинским движением ХАМАС.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился утром 7 октября. Со стороны сектора Газа по израильским городам выпустили тысячи ракет. ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС.