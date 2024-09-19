Состояние войны. Атаку на Ливан назвали самой беспрецедентной за всю историю страны
Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю свою историю. Об этом заявил лидер движения «Хезболла» Хасан Насрулла в эфире телеканала Al Manar.
Он назвал происходящее состоянием войны.
«Мы сможем преодолеть это испытание», - подчеркнул Насрулла.
По его словам, Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни мирных ливанцев. Массовая детонация электронных устройств - теракт и геноцид, который ведет к объявлению войны.
В разных районах Ливана 17–18 сентября взорвались средства связи, в том числе пейджеры и рации. Жертвами стали 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Шиитское движение обвинило Израиль в случившемся и пригрозило возмездием.