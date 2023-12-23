Соседка Чарли Шина попыталась задушить его в собственном доме

Женщина ворвалась в дом и напала на актера, когда он открыл дверь, услышав стук. По словам полицейских, она разорвала на Шине рубашку и попыталась его задушить, а потом просто вернулась к себе домой, уточнило издание.

Шин не смог объяснить, почему она поступила, но заметил, что это не первый случай, когда женщина повела себя неадекватно. Так, недавно она брызнула какой-то липкой жидкостью на его машину, а за день до нападения выбросила мусор перед его дверью Соседку Шина арестовали и предъявили ей обвинение в нападении, нанесении побоев и краже со взломом.

Ранее бывшая ассистентка голливудского актера Вина Дизеля Аста Джонассон обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. Она подала гражданский иск в Верховный суд штата Калифорния. По ее словам, Дизель к ней приставал в гостиничном номере в Атланте, несмотря на то, что она ему четко дала понять о своем несогласии. После этого ее уволили.