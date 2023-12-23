23 декабря 2023, 05:23

Соседка Чарли Шина попыталась задушить его в собственном доме

РИА «Новости»
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Голливудского актера Чарли Шина пыталась задушить соседка, ворвавшаяся в его дом в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на полицию Лас-Вегаса.

Женщина ворвалась в дом и напала на актера, когда он открыл дверь, услышав стук. По словам полицейских, она разорвала на Шине рубашку и попыталась его задушить, а потом просто вернулась к себе домой, уточнило издание.

Шин не смог объяснить, почему она поступила, но заметил, что это не первый случай, когда женщина повела себя неадекватно. Так, недавно она брызнула какой-то липкой жидкостью на его машину, а за день до нападения выбросила мусор перед его дверью Соседку Шина арестовали и предъявили ей обвинение в нападении, нанесении побоев и краже со взломом.

Ранее бывшая ассистентка голливудского актера Вина Дизеля Аста Джонассон обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. Она подала гражданский иск в Верховный суд штата Калифорния. По ее словам, Дизель к ней приставал в гостиничном номере в Атланте, несмотря на то, что она ему четко дала понять о своем несогласии. После этого ее уволили.

США Преступления Голливуд Актеры
23 декабря 2023, 02:03
Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет в размере 886,3 миллиарда долларов на следующий финансовый год. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

В бюджете заложили 800 миллионов долларов на поддержку Украины, 11,5 миллиарда долларов на противостояние с Китаем, остальные средства выделят на повышение заработной платы военнослужащим, на профильные программы министерств обороны и энергетики, Государственного департамента и разведывательных служб При этом основную часть расходов на помощь Украине американский лидер запросил в отдельном законопроекте, который находится на рассмотрении в конгрессе.

Ранее Байден подписал указ , который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Документ предоставил американской администрации право отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии России по обходу санкций в отношении ВПК страны.

Помимо этого, руководство США на фоне сокращения поддержки из собственного бюджета решило не отказываться от идеи конфисковать замороженные российские активы. Переговоры по линии министров финансов, дипломатов и юристов усилили в последние недели.

США Военные Джо Байден
23 декабря 2023, 01:04
Швейцария вслед за Евросоюзом усилила антироссийские санкции
РИА «Новости»
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Швейцария расширила санкционный список против России. Заявление об этом появилось на сайте Федерального совета страны.

Из документа следует, что Министерство экономики страны включило в санкционный список 61 физическое лицо и 86 организаций. Ограничения вступили в силу 21 декабря в 20:00 по московскому времени.

Среди физических лиц, попавших под санкции, руководители предприятий ВПК, члены Центральной избирательной комиссии России и белорусские военные.

«Что касается предприятий и организаций, о которых идет речь, то это, прежде всего, российские оружейные предприятия», - сказано в заявлении.

Кроме того, Федерального совета Швейцарии сообщил, что страна пока не присоединилась к европейским санкциям в отношении российских алмазов, но планирует сделать это в ближайшее время.

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. В числе новых ограничений есть запрет на экспорт алмазов из России. Он начнет действовать с 1 января 2024 года. С 1 сентября ЕС планирует запретить покупку алмазов российского происхождения, ограненных в третьих странах.

Военные Международные отношения Санкции Россия Швейцария
23 декабря 2023, 00:36
Названа самая красивая девушка планеты
Unsplash
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Представительница Албании Дрита Зири заняла первое место на международном конкурсе красоты «Мисс Земля». Об этом сообщила Lenta.ru.

Церемония награждения победительниц конкурса прошла во вьетнамском городе Хошимине. Зири обошла соперниц из 84 стран мира. В список восьми самых красивых девушек планеты также попали россиянка Дарья Луконькина и Дильназ Тилаева из Казахстана, причем последняя получила специальный приз за лучшее вечернее платье.

На родине Зири работала моделью и телеведущей. Она призналась, что самое необычное в ней как раз то, что за свою жизнь она не сделала ничего необычного. У нее просто не было на это времени, так как с первого класса она ходила в балетную школу, где важна была дисциплина и следование правилам.

Ранее участница конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь Европа - 2023» россиянка Дарья Решта столкнулась с насмешками над ее национальностью. Она назвала конкурс абсолютно неполитизированным в плане выбора победительницы и распределения мест, но при этом иногда слышала от других участниц подколы и упреки. Конкурс проходил в Шарм-эш-Шейхе, Решта вошла в первую пятерку и завоевала титул «Мисс Европа - 2023».

Планета Земля Красота конкурсы
22 декабря 2023, 21:30
Совбез ООН потребовал обеспечить гуманитарный доступ в сектор Газа
РИА «Новости»
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Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю и ХАМАС содействовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. В то же время США не позволили добавить в документ пункт о прекращении огня. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно резолюции, СБ ООН призывает обеспечить в анклав безопасный и расширенный гуманитарный доступ, а также создать условия для устойчивого прекращения боевых действий. Кроме того, Совбез просит генсека ООН назначить координатора по гуманитарным вопросам и восстановлению сектора Газа, а также создать механизм для ускорения доставки гумпомощи.

Резолюция требует немедленно освободить заложников и обеспечить к ним гуманитарный доступ. Кроме того, Совбез ООН напомнил, что решить палестино-израильский конфликт можно созданием двух государств, при условии что сектором Газа будет частью Палестинского государства.

За резолюцию проголосовали 13 стран. Россия и США воздержались.

США не дали внести в резолюцию поправку России с призывом приостановить бои в секторе Газа. В изначальном тексте документа был пункт о срочной приостановке боевых действий, но США настояли на изменении формулировок. Таким образом требование остановить бои превратилось в «создание условий для устойчивого прекращения боевых действий».

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, эта фраза развяжет Израилю руки для дальнейших неизбирательных бомбардировок гражданской инфраструктуры и мирного населения Газы.

Ранее генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что Газа стала непригодной для жизни.

США Израиль Россия ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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