04 ноября 2023, 08:02

«Сорока-белобока». Захарова высмеяла заявление Белого дома о сокращении помощи Украине

РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала детскую сказку, комментируя заявление Белого дома о сокращении военной помощи Украине. Ироничный пост появился в ее Telegram-канале.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США начали передавать Украине «меньшие пакеты военного имущества», чтобы «растянуть свои возможности» по поддержке страны на долгий срок.

«Напоминает детскую игру „Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала“», - заметила Захарова.

Подписчики оценили остроумие дипломата и тоже принялись шутить - о «пакете с пакетами», о том, что пакет военной помощи все равно «когда-нибудь порвется» и что можно и вовсе «давать по патрону», чтобы растянуть помощь Украине «на тысячелетия». Некоторые комментарии были серьезными. Один из подписчиков указал на то, что США нужно, «чтобы лилась кровь», поскольку они «существуют на чужой крови».

США Белый дом в США Мария Захарова МИД РФ Украина
04 ноября 2023, 08:33
Россия ответит на переброску США истребителей F-35 в Великобританию — МИД
Unsplash
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Россия обратила внимание на готовящуюся со стороны США переброску в Великобританию американских истребителей F-35. Руководство РФ учтет это в своем оперативном военном планировании, заявил РИА «Новости» замглавы МИД Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.

Он отметил, что российская сторона примет меры в связи с переброской самолетов-бомбардировщиков, которые могут нести ядерное оружие. Дипломат назвал отправку истребителей в Великобританию попыткой США надавить на Россию.

«Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений - это часть политики сдерживания России <…>», - подчеркнул он.

Грушко пообещал, что российское руководство примет все «необходимые военно-технические меры предосторожности».

Ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал бессмысленным разворачивание американских баз в Восточной Европе. Он добавил, что армия США стала намного слабее и уже не может поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков.

США Великобритания Истребители МИД РФ
04 ноября 2023, 08:12
Россию пригласили на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Скопье
Unsplash
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Россия планирует принять участие во встрече глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Ведомство получило приглашение на мероприятие, которое пройдет в Скопье, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.

«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», - сообщил дипломат.

Встреча представителей 57 стран, входящих в ОБСЕ, состоится с 30 ноября по 1 декабря. В прошлом году Россия не получила приглашения на мероприятие.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что из-за действий Североатлантического альянса и Евросоюза ОБСЕ стала превращаться в маргинальную структуру. Она перестала выполнять роль площадки для диалога и сотрудничества.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг указал на необходимость участия России и Белоруссии в министерских встречах ОБСЕ. По его мнению, приглашаться должны все страны, входящие в организацию.

ОБСЕ Евросоюз МИД РФ
04 ноября 2023, 07:49
Президент США Байден пообещал спасти панголинов от вымирания
Unsplash
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Президент США Джо Байден указал на важность спасения редких животных панголинов и поручил администрации добиваться от Китая остановки импорта вымирающих зверей. Послание американского лидера к конгрессу опубликовали на сайте Белого дома.

Байден пригрозил Китаю санкциями за контрабанду панголинов. Редких млекопитающих используют в традиционной китайской медицине, хотя научных доказательств о пользе их чешуи нет. Американский лидер подчеркнул, что панголинов незаконно отлавливают чаще, чем «носорогов, слонов и тигров вместе взятых».

«США примут меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли с целью спасения панголинов от вымирания», - отметил Байден.

Он обратился к администрации с требованием обсудить с Китаем ситуацию и добиться прекращения отлова и контрабанды редких зверей, даже если США придется ввести экономические санкции.

Ранее Байден оконфузился во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в Вашингтоне. Американский лидер случайно назвал его «Джо».

США Животные Китай Джо Байден
04 ноября 2023, 07:27
Путин и Си Цзиньпин раскрыли правду об ошибке США в Газе — Миршаймер
Unsplash
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин нанесли удар по США, когда указали на ошибку Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта. Они получили поддержку во всем мире, заявил выразил американский политолог Джон Миршаймер на YouTube-канале Judging Freedom.

Он побеседовал с экс-судьей Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано и рассказал, что лидеры России и Китая смогли раскрыть правду о неудаче США на Ближнем Востоке.

«Они раскрыли аргумент о том, что Соединенные Штаты, которые несли или несут основную ответственность за попытку урегулировать этот конфликт между палестинцами и израильтянами, потерпели неудачу», - отметил эксперт.

Политолог добавил, что главы обоих государств признали возможность избежать конфликта в прошлом при вовлечении международного сообщества в урегулирование ситуации в секторе Газа. По его словам, США вместо выработки плана решили еще усугубить конфликт.

Ранее конгрессвумен от штата Мичиган Рашида Тлаиб заявила, что американцы не поддержат кандидатуру лидера США Джо Байдена на следующих выборах, если тот не поменяет свою позицию к ситуации на Ближнем Востоке. По ее мнению, он должен приложить усилия для урегулирования конфликта в палестинском анклаве.

США Владимир Путин Китай Конфликт Израиля и Палестины

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