«Сорока-белобока». Захарова высмеяла заявление Белого дома о сокращении помощи Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала детскую сказку, комментируя заявление Белого дома о сокращении военной помощи Украине. Ироничный пост появился в ее Telegram-канале.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США начали передавать Украине «меньшие пакеты военного имущества», чтобы «растянуть свои возможности» по поддержке страны на долгий срок.
«Напоминает детскую игру „Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала“», - заметила Захарова.
Подписчики оценили остроумие дипломата и тоже принялись шутить - о «пакете с пакетами», о том, что пакет военной помощи все равно «когда-нибудь порвется» и что можно и вовсе «давать по патрону», чтобы растянуть помощь Украине «на тысячелетия». Некоторые комментарии были серьезными. Один из подписчиков указал на то, что США нужно, «чтобы лилась кровь», поскольку они «существуют на чужой крови».