«Сорок стран». В США заявили о превосходстве России в энергетической сфере

«Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами», - заявили эксперты.

По их данным, у США подробных контрактов «едва ли дюжина».

Мосс и Аут отметили, что российские успехи обусловлены развитой финансовой инфраструктурой и очень выгодными предложениями для других государств. Росатом ведет строительство ядерных реакторов от начала и до конца, операции финансируют через банки РФ.

Ранее стало известно, что США объявят о планах изменения стратегии в сфере ядерных вооружений. Американская сторона решила сделать ее более агрессивной.