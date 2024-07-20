Соратник Трампа Вэнс призвал Байдена уйти в отставку

«Если ты не можешь участвовать в гонке, ты не можешь и служить. Он должен уйти в отставку прямо сейчас», - подчеркнул Вэнс.

Однопартиец Трампа заявил, что те, кто призывает Байдена сняться с предвыборной гонки, но остаться на посту президента, просто «проявляют абсурдный уровень цинизма».

Кроме того, среди демократов все чаще слышны голоса с призывом выдвинуть на выборы другого кандидата. Они активизировались после провала Байдена на дебатах с Трампом.

Времени осталось мало, так как теоретическая возможность замены кандидата на съезде Демпартии в августе еще остается, но вот практически тяжело будет это сделать, если кандидат сам не откажется от участия в выборах. Пока же Байден говорит, что планирует идти до конца, называя себя лучшим кандидатом.

Ранее сенатор Вэнс сорвал назначение десятков послов в страны Африки и Ближнего Востока , заставляя их заполнять анкеты, касающиеся прав меньшинств, в частности, увеличения количества «гендерно нейтральных туалетов» в американских дипмиссиях.