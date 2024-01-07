07 января 2024, 19:39

Соратник Трампа раскрыл подробности о его поведении при штурме Капитолия

Global Look Press
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Бывший соратник экс-президента США Дональда Трампа Дэн Скавино раскрыл подробности произошедшей в 2021 году атаки на Капитолий спецпрокурору Джеку Смиту, ведущему против него дело. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Смит и его команда, отметили журналисты, смогли получить от бывшего единомышленника Трампа много эксклюзивной информации, которая может изменить ход дела. В частности, Скавино заявил, что экс-президент не был заинтересован в предотвращении штурма и остановке насилия.

Он признался, что в день атаки Трамп находился «не в себе». За событиями в Капитолии следил по телевизору, сидя за столом молча. Другой соратник политика заявил, что Трампа не волновало состояние его вице-президента Майка Пенса, который находился в здании конгресса и мог стать жертвой беспорядков.

Штурм Капитолия может помешать Трампу участвовать в президентских выборах, запланированных на эту осень, так как законодательство запрещает баллотироваться на пост главы страны участникам мятежей.

По мнению нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, причиной штурма стали именно ложные заявления и призывы со стороны Трампа. Сам экс-президент назвал участников атаки заложниками.

США Дональд Трамп
07 января 2024, 19:41
Туристы застряли в пещере в Словении из-за сильного дождя
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Пять человек заблокировало в пещере в Словении после сильного дождя. Об этом сообщило издание STA.

Группа туристов, состоящая из трех членов семьи и двух гидов, решила укрыться от ливня в карстовой пещере Крижна Яма в районе Церкница длиной 8,2 километра. Проливные дожди подняли уровень воды, и группа туристов очутилась в каменном мешке.

Спасатели начали операцию по спасению туристов. Водолазы передали им еду, воду и отапливаемую палатку. Новая группа сможет добраться до пострадавших через три-четыре часа и помочь с выходом из пещеры.

Состояние туристов оценили как хорошее, их попросили отойти на безопасную часть Льдистой Горы. Спасением людей занимаются 50 специалистов.

В Австрии 10 человек оказались в плену снега после схода лавины на горнолыжном курорте Лех/Цюрс. Из снежного плена освободили восемь лыжников.

Спасатели Туризм
07 января 2024, 18:13
Италия задумалась о создании единой европейской армии
Global Look Press
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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал создать единую армию Евросоюза, которая поспособствовала бы предотвращению конфликтов. Об этом глава МИД заявил в интервью газете La Stampa.

Таяни подчеркнул, что боеспособная армия необходима Евросоюзу, чтобы продвигать свою внешнюю политику: по его словам, европейские вооруженные силы могли бы заниматься мониторингом ситуации и сдерживанием.

Глава МИД добавил, что более тесное сотрудничество в оборонной сфере позволило бы членам ЕС эффективнее просчитывать военные расходы.

Министр отметил, что создание армии особенно необходимо в нынешних условиях напряженности. Таяни напомнил о существовании «могучих игроков», в число которых включил США, Китай, Индию и Россию, и призвал Евросоюз действовать как единое целое, чтобы защитить свои интересы в меняющемся мире.

В прошлом году руководство НАТО предложило укрепить кооперацию между членами альянса, создав «военный шенген» - зону, по которой беспрепятственно смогли бы передвигаться войска блока. На сегодняшний день национальные регламенты создают помехи перемещению военных и боеприпасов.

Италия Евросоюз Армия
07 января 2024, 17:36
Выступлением русского ансамбля на ярмарке возмутились в Риге
Global Look Press
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На городской рождественской ярмарке в Риге прозвучали русские народные песни, однако их согласовали власти города. Об этом в социальной сети X написал вице-мэр города Эдвард Ратниекс.

По его словам, подобные песни в республике являются недопустимыми.

«Однако их согласовали власти города. В них отсутствует восхваление президента Владимира Путина и самой России», - сообщил вице-мэр.

Ратниекс отметил, что композиции исполнил женский вокальный ансамбль национального меньшинства при Доме культуры Аудриньской волости.

«Все тексты согласовали с руководством ярмарки. Они объяснили, что сами просмотрели тексты и не увидели ничего, что восславляет Россию. Дума Риги или подведомственные ей учреждения не имеют отношения к ярмарке, это муниципальное мероприятие», - добавил Ратниекс.

Ранее стало известно, что более 1,1 тысячи россиян грозит депортация из Латвии , они не подали запрос на получение вида на жительство.

Италия Евросоюз Армия
07 января 2024, 16:27
Россиянин погиб в аварии на Шри-Ланке
Global Look Press
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Гражданин России погиб в результате ДТП с участием грузовика и автобуса на Шри-Ланке. Об этом сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на пресс-службу полиции острова.

«Гражданин России в возрасте 42 лет скончался в результате аварии прошлой ночью на Южной скоростной автомагистрали», - сообщили в ведомстве.

В полиции уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную сторону движения, где столкнулся с грузовиком.

Россиянин находился в передней части автобуса. Его доставили в больницу Карапития, где мужчина умер от полученных травм.

«Также пострадала еще одна пара, которая находилась в передней части автобуса. Сейчас они получают необходимое лечение в больнице», - добавили в полиции.

Водитель автобуса выжил, его задержали и доставили в полицейский участок, правоохранители начали расследование.

По информации Telegram-канала Mash, погибшим стал 42-летний исполнительный директор одной из металлообрабатывающих компаний Башкирии. Тело мужчины хотят кремировать на острове, однако для этого необходимо получить нужные разрешения. Если не получится - его отправят в Россию.

Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде , когда их машина столкнулась с пальмой на разделительной полосе.

Шри-Ланка ДТП Россия Автобусы

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