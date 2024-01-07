Соратник Трампа раскрыл подробности о его поведении при штурме Капитолия

Смит и его команда, отметили журналисты, смогли получить от бывшего единомышленника Трампа много эксклюзивной информации, которая может изменить ход дела. В частности, Скавино заявил, что экс-президент не был заинтересован в предотвращении штурма и остановке насилия.

Он признался, что в день атаки Трамп находился «не в себе». За событиями в Капитолии следил по телевизору, сидя за столом молча. Другой соратник политика заявил, что Трампа не волновало состояние его вице-президента Майка Пенса, который находился в здании конгресса и мог стать жертвой беспорядков.

Штурм Капитолия может помешать Трампу участвовать в президентских выборах, запланированных на эту осень, так как законодательство запрещает баллотироваться на пост главы страны участникам мятежей.

По мнению нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, причиной штурма стали именно ложные заявления и призывы со стороны Трампа. Сам экс-президент назвал участников атаки заложниками.