Соратник Трампа отбирал послов по их отношению к гендерно нейтральным туалетам

Среди интересующих Вэнса тем были следующие: намерены ли будущие послы добиваться увеличения «гендерно нейтральных туалетов» в американских дипмиссиях, а также уделять внимание вопросам «гендерного перехода» в других странах и поднимать флаги ЛГБТ* во время проведения прайдов.

Сенатор объяснял, что многие страны, в отношениях с которыми США заинтересованы, придерживаются традиционных ценностей и там сильное влияние оказывает религия. Поэтому представляющие интересы американцев не должны продвигать подобную повестку, если она противоречит взглядам местных жителей и властей.

По данным журналистов, тест Вэнса не прошли более 30 человек. Поэтому Госдепартамент вынужденно закрыл вакансии послов чиновниками более низкого уровня.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил Джея Ди Вэнса своим вице-президентом , с которым пойдет на предстоящие выборы в ноябре. По данным СМИ, на этот же пост претендовали сенатор от Флориды Марко Рубио, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт. На президентских выборах в США избиратели сразу голосуют за будущего лидера страны и его заместителя.

*ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское международное движение.