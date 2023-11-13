«Сопутствующий ущерб». Нетаньяху не признал нарушения международного права в Газе

Глава правительства отверг обвинения верховного комиссара ООН по правам человека Волкера Тюрка в военном преступлении при коллективном наказании палестинцев за действия боевиков движения ХАМАС. Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожал мирных жителей ненамеренно.

«Могу сказать, что-то, что сказала комиссия, - это бред. <…> Мы сознательно делаем все, что в наших силах, чтобы атаковать террористов. Гражданское население, как это бывает в законной войне, иногда несет так называемый „сопутствующий ущерб“», - сказал он.

Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в обратном. По его словам, боевики специально напали на гражданских. Он назвал Израиль жертвой и заявил, что только так - борясь с террористами, которые спрятались за мирными жителями - удастся одержать над ними победу.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал сектор Газа кладбищем детей и призвал остановить ракетные удары. В ответ министр иностранных дел Израиля Эли Коэн напомнил, что боевики ХАМАС пленили более 30 несовершеннолетних.