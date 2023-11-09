09 ноября 2023, 04:40

Сооснователя Apple Стива Возняка госпитализировали

Википедия
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Сооснователь компании Apple Стив Возняк попал в одну из больниц в Мехико. О его госпитализации сообщила газета El País.

Сооснователь компании Apple Стив Возняк попал в одну из больниц в Мехико. О его госпитализации сообщила газета El País.

По информации журналистов, 73-летнего сооснователя компании отправили к врачам после выступления на Всемирном бизнес-форуме. Как уточнил портал TMZ со ссылкой на источники, Возняк после своей речи сказал жене, что ему стало плохо. Затем уже супруга бизнесмена заметила признаки, которые вызвали у нее беспокойства. Она в итоге настояла на госпитализации мужа.

Сейчас, как отметили авторы публикации, предприниматель находится в отделении неотложной помощи. Медики продолжают проводить все необходимые обследования.

Американскую корпорацию Apple основали в 1976 году. Компанию создал Стив Джобс вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном.

Больницы Apple
09 ноября 2023, 05:17
Сирийцы вступили в бой с американскими военными на берегу Ефрата
flickr.com
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Сирийские бойцы вступили в перестрелку с военнослужащими США. Бой идет в 420 километрах от Дамаска, к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

«Происходят столкновения между американскими войсками и СДС (силами демократической Сирии - прим. ред.), к востоку от Евфрата, а также между сирийской армией и ее союзниками на оси сопротивления из их контрольных точек к западу от Евфрата», - уточнили журналисты.

По данным телеканала, обе стороны используют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия. Кроме того, сирийские бойцы обстреляли полевую базу США Аль-Омар шестью ракетами.

Также источник телеканала сообщил, что еще одна американская полевая база Аль-Омар, расположенная к востоку от Дейр-эз-Зор, была обстреляна шестью ракетами.

В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил принять меры в ответ на удары по американским военным базам на Ближнем Востоке.

США Израиль Сирия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
09 ноября 2023, 04:51
«До них дошло». США ошиблись, поставив на Зеленского
РИА «Новости»
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Власти США поняли, что не смогут одержать победу на Украине, и теперь будут подталкивать президента страны Владимира Зеленского к альтернативным способам завершения конфликта. Такое мнение выразил заявил бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По этой причине на Украине в ближайшие месяцы стоит ожидать снижения активности боевых действий, считает эксперт. Джиральди добавил, что Зеленского можно считать «центром коррупции» на Украине, и он совсем не подходит на роль борца за свободу, которую ему отвели в Вашингтоне.

«В конце концов, он юморист, актер. Он далеко не политический тяжеловес, и я думаю что теперь это дошло даже до членов конгресса, которые обычно плоховато понимают такие вещи», - заявил аналитик.

Ранее обозреватель Тед Снайдер написал, что конфликт на Украине продлится еще около двух месяцев. По мнению журналиста, на Владимира Зеленского оказывается серьезное давление, как внутри страны, так и со стороны «западных партнеров», которое в итоге заставит его пойти на переговоры.

США Владимир Зеленский Украина
09 ноября 2023, 03:43
Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине
РИА «Новости»
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Жители Днепропетровска услышали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Незадолго до взрывов в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Также сирены сработали в Кировоградской и Николаевской областях. Всех жителей этих регионов попросили пройти в ближайшие укрытия.

Взрывы Украина
09 ноября 2023, 02:54
«Нагрузка для Европы». Выгодно ли Евросоюзу принимать Украину?
РИА «Новости»
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Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз и выдвинула условия. От украинских властей потребовали продолжения борьбы с коррупцией. Европе не выгодно принимать Украину в ЕС, но она может закрыть глаза на территориальные конфликты в стране и принять положительное решение, предположила в беседе с «360» политтехнолог Анна Богачева.

«Вступление Украины в Евросоюз - это история, которая отлично продается много лет. Дата избрания президента еще не назначена, но шоу „Украинские выборы“ уже стартовало и требует медийных якорей. Нарратив „Мы вместе с Европой“ будет использоваться большинством кандидатов вне зависимости от реального положения дел», - сказала она.

Эксперт отметила, что в действительности медийная картинка вряд ли совпадает с реальной. Украине выгодно играть в публичную политику, но решение о вступление страны в Евросоюз принимают не через заявления о выполнении тех или иных условий.

«Сейчас Украина и так серьезная нагрузка на европейского гражданина. Ведущие актеры понимают, что никаких бонусов вступление нашего соседа в ЕС для Европы не принесет. Думаю, происходит серьезная переоценка рисков с учетом затянувшегося конфликта между Украиной и Россией», - пояснила собеседница издания.

По словам Богачевой, если в ЕС примут положительное решение по поводу вступления Украины, то никакие территориальные конфликты или иные формальные условия не станут препятствием.

«Коррупция на Украине настолько больная тема как для самой страны, так и для западных партнеров, что проще на нее закрыть глаза, чем что-то решать. Искоренить коррупцию можно лишь полностью перестроив всю систему, а с учетом военного положения в стране это невозможно», - резюмировала она.

Заместитель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ранее сообщил, что принятие Украины и Молдавии в Евросоюз может оставить страны Восточной Европы без дополнительных дотаций.

Еврокомиссия Евросоюз Украина

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