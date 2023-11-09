Сооснователя Apple Стива Возняка госпитализировали

Сооснователь компании Apple Стив Возняк попал в одну из больниц в Мехико. О его госпитализации сообщила газета El País.

По информации журналистов, 73-летнего сооснователя компании отправили к врачам после выступления на Всемирном бизнес-форуме. Как уточнил портал TMZ со ссылкой на источники, Возняк после своей речи сказал жене, что ему стало плохо. Затем уже супруга бизнесмена заметила признаки, которые вызвали у нее беспокойства. Она в итоге настояла на госпитализации мужа.

Сейчас, как отметили авторы публикации, предприниматель находится в отделении неотложной помощи. Медики продолжают проводить все необходимые обследования.

Американскую корпорацию Apple основали в 1976 году. Компанию создал Стив Джобс вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном.