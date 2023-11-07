Сообщения об отставке Залужного назвали вбросом партии Порошенко

Изначально Арьев опубликовал на своей странице в Facebook* сообщение о том, что получил информацию от осведомленного источника, будто бы Умеров обратился к Зеленскому с заявлением об увольнении Залужного.

«Я не могу утверждать, что отставка произойдет. Возможно, это лишь элемент давления и шантажа», - уточнил нардеп , обеспечивая себе пути к отступлению, которые понадобились практически сразу.

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко раскритиковал Арьева в своем Telegram-канале. Он напомнил, что депутат входит во фракцию «Европейская солидарность», которой руководит бывший президент страны Петр Порошенко. Политик не исключил, что информационный вброс о Залужном стал частью «информационной войны партии Порошенко против собственного государства».

После жесткой критики депутат Арьев сообщил, что снимает свое прошлое заявление, так как другие источники сообщили ему, что информация об отставке Залужного не соответствует действительности.

*Facebook принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.