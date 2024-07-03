Сообщения о производстве Китаем «Шахедов» оценили в Кремле

«Мы не реагируем на такие сообщения, их слишком много», - сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайские и российские компании якобы разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский «Шахед». По информации источника, еще в 2023 году стороны провели переговоры по копированию «Шахеда», а теперь начали разработку версии для отправки в Россию.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Пекин призвал правительство Китая отказаться от поставок в Россию товаров двойного назначения. Он отметил, что эту продукцию можно использовать в военной сфере.