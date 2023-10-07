Сообщения о пострадавших россиянах при ракетной атаке Израиля не поступали
Информации о россиянах, которые пострадали при ракетном обстреле Израиля со стороны сектора Газа, нет. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве.
«По состоянию на 11:00 информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать, отсутствует», - уточнили в дипмиссии.
Российские дипломаты пристально следят за ситуацией, отдел контактирует с компетентными израильскими службами. Никаких обращений в консульство пока не поступало.
Вооруженная группировка ХАМАС начала операцию против Израиля ранним утром 7 октября. Со стороны сектора Газа по стране выпустили более 2200 ракет.
Пять человек погибли , более 100 получили ранения. Израиль объявил о контртеррористической операции «Железные мечи».
Ранее жительница Ашкелона Виктория рассказала, что в стране не смолкают сирены, слышны громкие взрывы. Люди боятся прятаться в укрепленных помещениях на этажах, потому что противник целится именно в них. «360» публиковал кадры , снятые во время атак по Израилю.