Сообщение о приостановке экспорта урана из России оказалось ложным
Новость о приостановке экспорта урана из России не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в Росатоме.
«Росатом исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме», - сказал представитель госкорпорации.
Официальное издание Росатома «Страна Росатом» ранее сообщило в своем Telegram-канале , что Россия якобы приостановила экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США. Причиной этого решения назвали отсутствие страхового покрытия.
Впоследствии публикацию удалили из Telegram-канала. В ней также приводили данные агрегатора макроэкономических данных Trading Economics, зафиксировавшего подорожание урана на мировом рынке.
Россия отправила в Индию партию урановой руды стоимостью 13,5 миллиона долларов. Это стало первой поставкой урана из РФ в Индию за четыре года.
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