Соловьев объяснил отсутствие соболезнований Путина в адрес Израиля
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на критику в адрес президента РФ Владимира Путина, которая прозвучала на фоне атаки ХАМАС на Израиль. Предположение он озвучил в эфире своей программы «Полный контакт» на канале «Россия».
На высказывания российского лидера обратила внимание журналист Ксении Собчак, опубликовав пост в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». В публикации отмечено, что Соловьев «напал на председателя Федерации еврейских общин Боруха Горина, который удивился тому, что Путин не выразил соболезнований народу Израиля».
«А вы осудили те 2000 израильских инструкторов, которые воевали на стороне бандеровцев?» - задался вопросом журналист.
Соловьев напомнил Горину, «как идеология украинских националистов восторжествовала на его родине».
Президент России ранее указал на необходимость избежать расширения конфликта в Израиле. По словам Путина, российская сторона может внести свой вклад в урегулирование отношений между Израилем и Палестиной.