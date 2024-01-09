Солиста группы «Щенки» проверят на пропаганду ЛГБТ после выхода на сцену с носком на паху

Авторы публикации отметили, что активист и глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин решил обратиться к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить действия Тесли на недавнем концерте.

На мероприятии вокалист вышел практически голым. Его половой орган прикрывал один носок. Мужчина говорил с публикой в таком виде и исполнял треки. Как сообщили очевидцы, на одной из песен артист даже снял костюм.

Похожим внешним видом стал известен рэпер Vacio (настоящее имя - Николай Васильев). Он пришел на вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в Московском клубе «Мутабор» в одном носке на паху. На мероприятии дресс-код предполагал минимум одежды, поэтому вокалист выбрал подобный «наряд». После случившегося его арестовали на 15 суток.