24 января 2024, 06:38

Согласовали предварительные условия нового временного перемирия в секторе Газа

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Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США предварительно утвердили условия временного перемирия и обмена заложниками в секторе Газа. Огонь приостановят на месяц, сообщило агентство Reuters.

Источники агентства заявили, что в последние недели Катар, Египет и США настаивали на организации гуманитарной паузы в секторе Газа. Они предложили обеим сторонам конфликта поэтапный план - обменять сначала гражданских заложников, взятых в плен на юге Израиля, затем военных на палестинских заключенных, помощь анклаву и временное перемирие.

Последний раунд переговоров начался 28 декабря и сузил разногласия по поводу продолжительности первоначального перемирия примерно до 30 дней - изначально ХАМАС настаивал на нескольких месяцах. Однако палестинское движение отказалось продолжать обсуждение до тех пор, пока Израиль не утвердит параметры будущего постоянного прекращения огня.

«В то время как Израиль стремится вести переговоры поэтапно, ХАМАС стремится к „пакетному соглашению“, которое согласовывает постоянное прекращение огня до освобождения заложников на начальном этапе», - сказал палестинский чиновник.

Одним из предложений Израиля стало прекращение военной операции , если ХАМАС устранит шесть своих высокопоставленных участников из сектора Газа - организаторов нападения 7 октября. Они скрылись в подземных тоннелях анклава. Это предложение отвергли.

Страны Евросоюза предложили Израилю собственный мирный план по сектору Газа. Они решили наказать страну в случае, она его не одобрит.

Израиль Переговоры Конфликт Израиля и Палестины
24 января 2024, 07:55
США вновь ударили по хуситам в Йемене
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Военные Соединенных Штатов нанесли очередной удар по позициям хуситов в Йемене в ночь на 24 января и уничожили две противокорабельные ракеты. Об этом отчиталось Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.

Уточняется, что атак произошла около 02:30 (время совпадает в московским). Под удар попали ракеты, нацеленные на южную часть Красного моря и готовые к запуску. Их уничтожение объяснили «самообороной».

«Силы США идентифицировали ракеты в районах Йемена, контролируемых Хуситами, и определили, что они представляют собой угрозу непосредственная угроза торговым судам и кораблям ВМС США в регионе», - пояснило Центральное командование Соединенных Штатов.

Его представители заявили, что эти действия обеспечат защиту «свободы судоходства» и усилят безопасность международных вод для американских военных кораблей и торговых судов.

Ранее СМИ писали, что сенаторы от Демократической и Республиканской партий потребовали от президента США Джо Байдена предоставить правовые основания ударов по хуситам в Йемене. Белый дом санкционировал их в обход конгресса.

США Ракеты Йемен
24 января 2024, 07:29
Трамп назвал сенатора Скотта возможным кандидатом на пост вице-президента
Unsplash
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Американский экс-лидер Дональд Трамп рассматривает сенатора штата Южная Каролина Тима Скотта на должность потенциального вице-президента. Об этом бывший президент заявил в эфире The Howie Carr Show.

Он назвал Скотта «замечательным парнем» и признался, что тот долгое время был его другом.

«Он тот парень, на кого я смотрю», - пояснил Трамп.

Скотт выдвигался в президенты США от республиканской партии, но в ноябре объявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал американского экс-лидера в рамках его кампании по возвращению в Белый дом. Сенатор заявил, что следует закрыть границы государства и объединить страну. Политик добавил, что поборется за пост президента США в будущем.

Во время дебатов Скотт заявлял о необходимости уничтожить ВС России, чтобы прекратить посылать американских военнослужащих в Европу. Ранее политик не смог в прямом эфире ответить на вопрос журналиста Такера Карлсона о том, какую угрозу для страны представляет Россия. Экс-ведущий напомнил Скотту, что США считают своим союзником Мексику, несмотря на то, что она поставляет в страну наркотик фентанил.

США Белый дом в США Дональд Трамп Выборы президента США
24 января 2024, 07:23
Ударные беспилотники налетели на авиабазу США в Ираке
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Американскую авиабазу «Айн-аль-Асад» в провинции Анбар на западе Ирака атаковали ударными беспилотниками. Военнослужащие получили ранения, сообщило Agence France-Presse.

«Было запущено несколько ударных дронов по базе „Айн-аль-Асад“ в западной провинции Анбар», - сказал военный чиновник США.

Дроны повредили инфраструктуру авиабазы. Собеседник агентства заявил, что люди получили травмы, но не уточнил детали. В ответ на нападение американские войска ударили по трем объектам проиранского движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Три человека погибли.

В январе американскую базу атаковали несколько раз. Рядом с «Айн-аль-Асад» упали от пяти до 20 ракет , их выпустили из района Аль-Багдади в Анбаре. Миссия ООН в Ираке призвала прекратить любые удары на территории Ирака, так как они нарушали суверенитет страны.

США Беспилотники Ирак
24 января 2024, 07:19
Трамп признался, что гордится победой на президентских праймериз в Нью-Гемпшире
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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался журналистам, что гордится победой на первых в стране праймериз, состоявшихся в штате Нью-Гемпшир. Заявление прозвучало в комментарии каналу Fox.

«Я очень горжусь результатом», - рассказал Трамп.

По данным The Associated Press , по итогам подсчета 64% бюллетеней Дональд Трамп завоевал 54,1% голосов. Его главный конкурент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, набрала 44,3%, а бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли - только 0,05%. Выступая перед сторонниками по итогам голосования, Трамп отметил: «Теперь мы выиграли в Нью-Гэмпшире три раза».

Никки Хейли поздравила соперника с победой и подчеркнула, что «он ее заслужил». Она вспомнила, что дважды голосовала за Дональда Трампа. При этом Хейли добавила, что не планирует снимать свою кандидатуру - впереди «десятки шагов». Кстати, следующие праймериз пройдут в штате Южная Каролина, где она была губернатором.

США Дональд Трамп Выборы президента США Выборы

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