19 ноября 2023, 17:56

Соединенным Штатам предрекли катастрофу из-за поражения Украины

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Соединенным Штатам грозит катастрофа в случае поражения Украины. Такое заявление сделал американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала.

Внимание общественности приковано к российско-украинскому конфликту как ни к одному другому противостоянию в мире, так как на этот раз США ввязались в конфронтацию со сверхдержавой. Американцы пообещали, что дадут Украине все, что у них есть, но сейчас выигрывает президент России Владимир Путин.

«Это крупное поражение для США», - подчеркнул Никсон.

Крах Украины приведет к тому, что Соединенные Штаты перестанут быть сильной державой в глазах мирового сообщества, добавил журналист. По его словам, Белый дом и раньше совершал ошибки, однако тогда США обладали экономической и дипломатической мощью, и просчеты можно было простить.

Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке обернутся «огромным прогрессом» для мира. Он добавил, что США нельзя терять решимости, и государство добьется намеченных целей «на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру».

США Россия Украина
19 ноября 2023, 18:50
Египет заявил о готовности принять первую группу детей из больницы «Аш-Шифа»
Википедия
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Египет полностью готов к приему первой группы детей из больницы «Аш-Шифа», которая находится в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре страны на КПП «Рафах».

Детей из-за состояния их здоровья перевезли в одно из медучреждений в палестинском анклаве недалеко от погранперехода, однако Египет рассчитывает, что их эвакуируют для лечения в арабскую республику, как только это станет возможным.

Ранее контрольно-пропускной пункт «Рафах» пересекли 14 машин скорой помощи. Однако через некоторое время они вернулись пустыми.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения решила эвакуировать всех пациентов и работников из больницы «Аш-Шифа». Их вывезут в течение 24–72 часов. По данным ВОЗ, ситуацию в медучреждении усугубляют обстрелы.

Руководитель главного управления больниц Минздрава анклава Мухаммед Закут сообщил, что из госпиталя «Аш-Шифа» вывезли по меньшей мере 31 младенца. Куда именно их направят, не уточнялось.

Египет Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины
19 ноября 2023, 18:34
«По частям или полностью». Британский политик допустил, что Россия присоединит к себе Украину
Pxhere
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Россия «заберет» Украину, если НАТО не примет ее в состав. Такое заявление сделал британский политик и предприниматель Майкл Эшкрофт в статье для Telegraph.

«Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски - это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью», - высказался бизнесмен.

По мнению Эшкрофта, альянс фактически предает Украину: он обещает принять страну в состав, но процесс затягивается. Вооруженные силы Украины могут быть полностью разгромлены, добавил политик.

Ранее в МИД России заявили, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде. Впрочем, альянс пока и не спешит принимать страну в свой состав, а продолжает кормить обещаниями.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что нарратив НАТО в отношении президента Владимира Зеленского полностью изменился. Он уверен, что от украинского лидера хотят избавиться.

Великобритания Россия НАТО Украина
19 ноября 2023, 18:23
Глава МИД Латвии захотел стать следующим генсеком НАТО — СМИ
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш решил принять участие в выдвижении на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Кариньш предложил свою кандидатуру на тот случай, если Латвия решит принять участие в выдвижении на пост генсека альянса. По информации издания, глава МИД на новой должности мог бы «внести свой вклад» в деятельность НАТО, задействовав весь свой опыт. Латвийский министр имеет «твердую позицию по Украине» и «четкое понимание угроз со стороны России», добавили в агентстве.

Йенс Столтенберг останется на посту главы Североатлантического альянса до 1 октября 2024 года. Для назначения нового генсека НАТО потребуется консенсус всех стран, входящих в организацию.

Ранее Кариньш в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), признался, что Латвию тяготит необходимость поддерживать Украину. Министр иностранных дел Латвии добавил, что не верит в скорое завершение украинского конфликта.

Латвия Россия НАТО Украина
19 ноября 2023, 18:18
Израиль обвинил Иран в захвате судна Galaxy Leader
unsplash.com
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Израильские власти осудили захват грузового судна Galaxy Leader йеменскими хусистами и возложили вину на Иран. Заявление опубликовала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

На борту находятся 25 членов экипажа разных национальностей. Среди них - украинцы, филиппинцы, болгары и мексиканцы. Израильтян на корабле нет.

В пресс-службе ЦАХАЛ рассказали, что этот инцидент является событием глобального уровня. По словам военных, судно направлялось из Турции в Индию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что участники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» напали на израильский грузовой корабль. Представитель организации Яхья Сариа перед этим предупредил , что группировка будет атаковать гражданские суда Израиля, которые окажутся в зоне досягаемости.

«Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене», - подчеркивается в сообщении.

Власти Израиля назвали захват судна в Аденском заливе очередным актом иранского терроризма.

Израиль Корабли Иран

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