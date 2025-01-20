20 января 2025, 19:00

Содержание свинца в воздухе Лос-Анджелеса превысило норму в 100 раз

Global Look Press
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Содержание свинца в воздухе в Лос-Анджелесе из-за масштабных пожаров превысило норму в 100 раз, а хлорина — в 40 раз. Об этом сообщила газета The New York Times.

Содержание свинца в воздухе в Лос-Анджелесе из-за масштабных пожаров превысило норму в 100 раз, а хлорина - в 40 раз. Об этом сообщила газета The New York Times.

Опасные вещества попадают в воздух из-за того, что в Калифорнии горят автомобили и дома.

«Свинец часто присутствует в краске и трубах, используемых в старых домах, в то время как хлорин и другие химикаты образуются, когда пластик плавится или горит», - отметило издание.

Химик из калифорнийского технологического института Харула Балиака подтвердила, что пожары стали для многим тревожным сигналом.

«Это уже не просто сжигание деревьев и травы. Это городские лесные пожары, подпитываемые теми же самыми материалами, из которых состоят наши дома и города», - добавила ученый.

По информации издания, вдыхание воздуха с высоким содержанием свинца может оказать негативное влияние на мозг и нервную систему, а хлорин - повредить легкие и дыхательные пути.

Ранее газета Los Angeles Times предположила, что местные власти могли предотвратить ЧП.

По ее данным, чиновники знали об угрозе пожаров и могли к ним подготовиться.

США Пожары Экология Пожары в Калифорнии
20 января 2025, 18:17
На инаугурацию Трампа в Вашингтон прибыли тысячи его сторонников
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Тысячи сторонников избранного президента США Дональда Трампа выстроились в очередь на два квартала, чтобы попасть на мероприятия по случаю его инаугурации в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА «Новости».

Для них организовали также лотки с сувенирной продукцией - головными уборами, джемперами и статуэтками.

Ранее американский боксер Джейк Пол опубликовал фото перед инаугурацией Трампа. В кадре также можно заметить бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Церемония вступления 47-го президента США в должность начнется в 20:00 по московскому времени. По данным издания The Wall Street Journal , вторая инаугурационная речь нового хозяина Белого дома будет оптимистичнее первой. Предположительно, Трамп в ней провозгласит «новую эру национального успеха».

США Вашингтон Дональд Трамп
20 января 2025, 17:43
Путин счел убедительной победу Трампа на выборах
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что Дональд Трамп одержал убедительную победу на президентских выборах в США. Российский лидер поздравил коллегу со вступлением в должность.

Он отметил, что предвыборный период был очень сложным для Трампа, на него оказывалось огромное давление.

«Он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах», - сказал Путин.

Инаугурация Трампа, который станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена, пройдет 20 января.

Как отмечали иностранные журналисты, речь Трампа на инаугурации будет оптимистичнее , чем перед первым сроком. Ожидается, что будущий президент провозгласит начало «новой эры национального успеха» и обратится с призывом к «революции здравого смысла».

На инаугурацию Трампа уже приехал бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он попытался попасть на митинг с участием республиканца, используя свою страницу в Википедии, так как у него не было с собой подтверждающих личность документов.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Выборы президента США Выборы
20 января 2025, 17:09
Путин оценил настрой Трампа на возобновление отношений с Россией
РИА «Новости»
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Владимир Путин разделяет желание новоизбранного президента США Дональда Трампа о недопущении третьей мировой войны и возобновление прямых контактов между Россией и Америкой. Об этом президент заявил во время совещания с членами Совета безопасности РФ.

«Видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой», - сказал он.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин
20 января 2025, 16:17
Россиянин попал в список заложников на обмен с ХАМАС на первом этапе
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Россиянин Александр Труфанов попал в первый список на обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщила ТАСС посол Израиля в России Симона Гальперин.

«Мы надеемся, что это произойдет и он действительно вернется в рамках этой сделки», - добавила она.

Всего на первом этапе должны освободить 33 заложников, их родственников об этом уже проинформировали.

Накануне Израиль прекратил огонь в секторе Газа, получив от ХАМАС список заложников. После этого палестинцы на севере Газы передали представителям Международного комитета Красного Креста трех израильских пленниц в возрасте от 24 до 31 лет. Израиль, в свою очередь, должен будет освободить 90 палестинских женщин-заключенных.

Перемирие должно продлится 42 дня. По мнению политолога Сергея Станкевича, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху при поддержке президента США Дональда Трампа сможет его удержать.

Израиль Дональд Трамп Конфликт Израиля и Палестины Палестина Биньямин Нетаньяху

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