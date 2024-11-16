16 ноября 2024, 20:36

Социолога Шугалея и еще трех человек освободили в Чаде и отправили в Москву

Global Look Press
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Четырех человек, удерживаемых в Республике Чад, освободили и отправили в Москву. Среди них социолог Максим Шугалей, еще два россиянина и белорус. Об этом РИА «Новости» сообщили коллеги Шугалея.

«Трое россиян и гражданин Белоруссии, которых задержали и удерживали в Чаде, были освобождены и сегодня вечером прибыли в Москву», - отметил собеседник агентства.

Граждан России и Белоруссии удерживали в аэропорту Чада с 19 сентября без объяснения причин. В конце сентября президент Чада Махамат Идрис Деби решил освободить задержанных россиян. Он пообещал передать российским властям четырех человек. В Чаде удерживали россиян Шугалея, Суэйфана и Царева, а также гражданина Белоруссии Денисевича.

Белоруссия Москва
16 ноября 2024, 19:47
Страны G7 подтвердили намерение нанести России ущерб
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Главы стран-участниц форума G7 подтвердили намерение нанести серьезный ущерб России с помощью санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

Лидеры стран-членов организации также подтвердили свою позицию по Украине. Они заявили, что будут поддерживать ее столько, сколько потребуется Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть антироссийские санкции в целях укрепления европейской экономики. Он обратил внимание на то, что из-за дороговизны российских энергоносителей в Евросоюзе местные предприниматели начали платить за газ и электричество в несколько раз больше, чем американские и китайские конкуренты.

G7 Санкции Россия
16 ноября 2024, 19:36
Россия выразила протест из-за деструктивной манеры председательства Дании в ОБСЕ
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Россия выразила протест в связи с деструктивной манерой председательства Дании в ОБСЕ. Полный текст опубликовали на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили ухудшение ситуации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Также в МИД обратили внимание на деградацию датской дипломатии из-за русофобии.

«Своими вопиющими и безответственными шагами Копенгаген дискредитирует институт председательства, да и ФСОБ как один из директивных органов ОБСЕ», - заявили в министерстве.

Там добавили, что Россия сделает все возможное для возвращения ФСОБ к его мандату и правилам процедуры.

Ранее МИД России выразил протест послу Молдавии из-за действий против российских наблюдателей на президентских выборах. Они должны были прибыть в Кишинев от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Дания ОБСЕ Россия МИД РФ
16 ноября 2024, 19:26
Умер глава New Yorker Фридрих Кнапп
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Миллиардер, один из основателей и руководитель сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп умер на 73-м году жизни. Об этом сообщило издание FashionUnited.

«С большой грустью мы прощаемся с нашим владельцем и управляющим партнером, который сделал New Yorker одной из ведущих мировых модных компаний благодаря своим смелым и дальновидным действиям», - отметили управляющие директора New Yorker Хелен Штайнер и Йонас Гнаук.

Они отметили, что Кнапп был «чистокровным предпринимателем», который добился выдающихся результатов как в бизнесе, так и в социальной сфере. Директора пообещали продолжить его дело.

Кнапп построил модную империю из более чем 1200 магазинов в 47 странах. При этом владелец немецкого модного ретейлера New Yorker отличался авторитарным стилем управления, отмечал РБК. Он запросто мог сказать своей сотруднице, что она располнела, или сделать замечание по поводу прически.

Одежда Магазины Бизнес
16 ноября 2024, 17:30
Захватчиком заложников в пригороде Парижа оказался сын ресторатора
Global Look Press
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Мужчина, устроивший захват заложников в городе Исси-ле-Мулино, оказался сыном владельца ресторана l’Olivier. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, мужчина вооружен ножом, место ЧП оцепила полиция. К ресторану прибыл переговорщик из Бригады розыска и реагирования.

Преступник взял в заложники трех или четырех сотрудников, посетителей внутри заведения нет. По информации издания, люди находятся в плену уже несколько часов.

Телеканал BFMTV сообщал, что на место ЧП прибыли правоохранители и медики. Подробностей захвата заложников он не привел.

Ранее теракт произошел в здании аэрокосмической компании Tusaş в Турции. Группа боевиков устроила стрельбу и взрыв. Жертвами теракта стали четыре человека, еще 14 пострадали.

Мужчина, устроивший захват заложников в городе Исси-ле-Мулино, оказался сыном владельца ресторана l’Olivier. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Париж Франция Полиция

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