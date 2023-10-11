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По словам президента, для него непонятно, зачем США «подтаскивают» авианосные группы в Средиземное море.

«Смысл я не очень вижу. Они собираются бомбардировать Ливан или что они собираются делать-то? Или просто решили попугать кого-то? Но там есть люди, которые уже ничего не боятся», - сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность, что подобные действия американских властей лишь нагнетают обстановку. В то время, как следует искать компромиссные решения, заключил президент.

Авианосец USS Gerald R. Ford достиг восточной части Средиземного моря 11 октября. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США, указав, что авианосная группа будет сдерживать действия, направленные «на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание войны».