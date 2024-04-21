21 апреля 2024, 19:57

«Собирайте чемоданы». Митингующие в Агадесе потребовали вывода войск США из Нигера

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В нигерском Агадесе, рядом с которым находится крупнейшая в регионе американская база ВВС, прошла акция с требованием вывода войск Соединенных Штатов. На демонстрацию вышли несколько сотен человек, сообщила французская газета Le Figaro.

«Наш посыл ясен: американские солдаты, собирайте чемоданы и возвращайтесь домой», - процитировало издание организатора митинга.

Журналисты уточнили, что участники акции развернули несколько десятков флагов, включая малийские, нигерские, буркинийские и российские. В руках протестантов также был огромный транспарант с надписью: «Это Агадес, а не Вашингтон, армия США, уходи».

Демонстрация прошла через два дня после того, как Вашингтон принял решение о выводе своих войск из Нигера. Вскоре туда приедет американская делегация, чтобы согласовать детали вывода солдат.

США Военные Нигер
21 апреля 2024, 20:38
Израиль утвердил планы продолжения военных действий на южном направлении
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Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви провел оценку и утверждение планов Израиля по продолжению военных действий на южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны страны.

В совещании приняли участие генерал-майор Ярон Финкельман и другие высокопоставленные офицеры.

Подробностей обсуждения дальнейших боевых действия авторы сообщения не привели.

В ближайшие дни Израиль, по словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, планирует усилить военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС, а также нанести «болезненные удары».

По его мнению, усилить военное и политическое давление на ХАМАС - единственный для Израиля способ освободить заложников и добиться победы.

Войны Конфликт Израиля и Палестины
21 апреля 2024, 20:22
Латвийские школы перестанут обучать детей русскому языку
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Латвийские власти намерены принять закон, который подразумевает постепенный отказ от изучения русского языка как второго иностранного в школах. Об этом сообщило издание Delfi.

Журналисты уточнили, что сейчас в Латвии школьникам преподают английский язык как первый иностранный с самого начала обучения. Второй иностранный язык дети начинают осваивать с конца начальной школы. Как правило, это русский, так как в образовательных учреждениях дефицит преподавателей других языков.

По данным Минобрнауки Латвии, русский язык изучают в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В части учебных заведений отсутствует альтернатива.

Инициативу министерства о постепенном отказе от русского языка планируют внедрить в 2026-2027 учебном году.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о намерении разрушить Россию. Он поддержал президента Франции Эммануэля Макрона в вопросе о красных линиях.

Дети Школы Латвия Учителя
21 апреля 2024, 18:49
«Узурпация Западом». Шор объявил о создании политического блока «Победа»
РИА «Новости»
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Оппозиционный политик из Молдавии Илан Шор объявил в Москве о создании предвыборного блока «Победа», который будет бороться против вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политическая сила выступит за участие Молдавии во всех объединительных процессах на пространстве СНГ. Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул исполнительным секретарем национального совета блока, в его самого и парламентария Марину Таубер - председателем и секретарем исполкома соответственно.

«Жизнь граждан стала в разы хуже (при президенте Майе Санду - прим. ред.). По сути, это тотальная узурпация Западом Республики Молдова», - подчеркнул политик.

Ранее Шор заявил, что правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» похоронила шансы на сотрудничество с Россией. В будущем ситуацию придется исправлять, добавил он.

Молдавия Россия Запад Евросоюз
21 апреля 2024, 18:47
Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей в Шри-Ланке, погибли семь человек
РИА «Новости»
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Гоночный автомобиль въехал в толпу людей на автогонках Fox Hill Supercross в Шри-Ланке. Погибли семь человек, еще 21 получил ранения, сообщил местный сайт Newsfirst.

По данным издания, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы.

Полиция подтвердила гибель молодой девушки и шести взрослых. СМИ опубликовали кадры с места происшествия.

В августе 2023 года на автогонках NASCAR в американском штате Огайо 32-летний гонщик Райан Прис попал в страшную аварию. Его машина перевернулась 10 раз, а затем вылетела с трассы. Из дымящегося автомобиля гонщику помогали выбраться специалисты. Мужчину положили на носилки и доставили в медцентр.

Катастрофы Шри-Ланка Машины

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