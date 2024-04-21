«Собирайте чемоданы». Митингующие в Агадесе потребовали вывода войск США из Нигера
В нигерском Агадесе, рядом с которым находится крупнейшая в регионе американская база ВВС, прошла акция с требованием вывода войск Соединенных Штатов. На демонстрацию вышли несколько сотен человек, сообщила французская газета Le Figaro.
«Наш посыл ясен: американские солдаты, собирайте чемоданы и возвращайтесь домой», - процитировало издание организатора митинга.
Журналисты уточнили, что участники акции развернули несколько десятков флагов, включая малийские, нигерские, буркинийские и российские. В руках протестантов также был огромный транспарант с надписью: «Это Агадес, а не Вашингтон, армия США, уходи».
Демонстрация прошла через два дня после того, как Вашингтон принял решение о выводе своих войск из Нигера. Вскоре туда приедет американская делегация, чтобы согласовать детали вывода солдат.