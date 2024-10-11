Собака нашла пропавшего ребенка под завалами дома после урагана в США

Дом семьи полностью разрушился из-за сошедшего оползня, вызванного ураганом. Взрослые успели вытащить сестру мальчика, а сам он провалился под лестницу, которую накрыла груда обломков.

По словам мальчика, он пытался кричать, но из-за бушующей непогоды его никто не слышал. Но тут на помощь прибежал Такер, который начал лаять и скулить указывая на место, где находится его хозяин. На место прибыли спасатели, которые начали разбирать завалы.

«У Такера большие уши и большой нос. Поэтому он слышал меня и чувствовал мой запах», - заявил мальчик журналистам после своего спасения.

Пострадавшего ребенка отправили в одну из больниц штата. Псу Такеру разрешили оставаться в палате. По словам родных мальчика, он купил питомца на свои карманные деньги в приюте, где пса планировали усыпить.

Береговая охрана США после отхода урагана «Милтон» от побережья Флориды обнаружила в акватории Мексиканского залива плавающий холодильник , за который цеплялся мужчина. Он пояснил, что непогода застала его на борту рыболовного судна, разрушенного бурей. Чтобы удержаться на поверхности воды, он зацепился за плавающий холодильник. Пострадавшего в срочном порядке доставили в больницу.