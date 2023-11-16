16 ноября 2023, 22:45

Собака Майи Санду покусала президента Австрии

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Собака президента Молдавии Майи Санду укусила президента Австрии Александера Ван дер Беллена за руку во время встречи коллег в Кишиневе. Об этом сообщил телеканал TVR Moldova.

В соцсетях разлетелось видео с мероприятия. На нем видно, как Ван дер Беллен тянет руку к питомцу, чтобы погладить его. Собаке не понравился жест незнакомца, она начала гавкать на австрийского президента и укусила его за руку.

В материале канала отметили, что происшествие случилось во время прогулки лидеров во дворе здания администрации молдавского президента. Потом у австрийского лидера заметили пластырь на руке.

Ранее директор по связям с общественностью первой леди Джилл Байден Элизабет Александер заявила, что собаку главы США Джо Байдена увезли из Белого дома. Такие меры приняли после 11 случаев нападения пса на агентов американской секретной службы.

Австрия Молдавия Собаки Животные
16 ноября 2023, 22:10
Белый дом не увидел проблем в том, что Байден снова назвал Си Цзиньпина «диктатором»
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Администрация президента США Джо Байдена заявила, что личные выпады главы Белого дома в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не станут помехой для дальнейшего сотрудничества. Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что лидер Штатов доволен содержанием прошедших переговоров. Его процитировал ТАСС.

Кирби попросили прокомментировать, какие последствия для американо-китайских отношений повлекли слова Байдена о Си Цзиньпине. Президент на пресс-конференции после двусторонних переговоров США и КНР снова назвал Си диктатором.

«Президент после вчерашней встречи чувствует себя очень хорошо - в плане содержания беседы, которая шла четыре часа, а также прогресса, которого мы добились на некоторых очень значимых фронтах», - заявил Кирби.

Кирби отказался комментировать слова Байдена и заявил, что не станет говорить за председателя КНР.

Мнение Белого дома разделяют не все. Госсекретаря США Энтони Блинкена ошеломило скандальное высказывание Байдена о китайском лидере. На видеозаписи с пресс-конференции видно, как он осуждающе качает головой.

США Белый дом в США Китай Джо Байден
16 ноября 2023, 22:06
Российский спецборт МЧС вылетел из Каира в Москву со 120 россиянами
Telegram-канал МЧС РФ
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Специальный борт МЧС России вылетел в Москву из Каира. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В публикации разместили видеоролик с россиянами и их родными, которые садятся в самолет Ил-76 для перелета в РФ. Борт доставит до места назначения 120 граждан.

В этот же день чеченский глава Рамзан Кадыров заявил о пополнении списка на эвакуацию россиян из сектора Газа. В перечне появилось 150 новых имен. Граждане смогут покинуть территорию анклава уже завтра.

Накануне, 15 ноября, из зоны боевых действий по российскому списку вывезли 107 человек. Среди них, по словам Кадырова, 43 гражданина Белоруссии. Чеченский лидер отметил, что их жизни больше ничего не угрожает. Оперативный штаб будет работать, пока из Газы не вывезут всех россиян. Вместе со спасателями им помогают медики, психологи и дипломаты.

МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
16 ноября 2023, 21:58
Вооруженные сотрудники СБУ и спецназа оцепили территорию монастыря УПЦ в Черкассах
Unsplash
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Силовики, спецназ и работники СБУ оцепили монастырь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ), сославшись на руководителя юридического отдела Черкасской епархии протоиерея Георгия Пограничного, передал ТАСС.

Ранее в святыню проникли активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), прибывшие на место событий полицейские не стали останавливать рейдеров. Как отметил Пограничный, на двери храма поставили новые замки.

Также он сообщил о документах о перерегистрации общины, которые принесли рейдеры. В них написано, что якобы 10 августа прихожане отдали голоса за переход в ПЦУ. При этом никакого голосования в тот день не проводили.

«Они принесли выписку из сайта „Опендатабот“ о том, что община перешла из одного юрлица в ПЦУ, а также указ о назначении нового настоятеля от ПЦУ», - заявил Пограничный.

Ранее СБУ обвинили патриарха Московского и всея Руси Кирилла в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Претензии последовали из-за поддержки специальной военной операции. По заявлению сотрудников украинской службы безопасности, российский патриарх якобы массово использует подконтрольные ему религиозные общины.

Преследования УПЦ продолжаются на территории Украины. Рада приняла в первом чтении проект закона о запрете Украинской православной церкви. В ООН признали действия правительства страны против УПЦ нарушением прав человека.

СБУ Украина УПЦ
16 ноября 2023, 21:30
«Ожидаем разъяснений». Россия ответит на закрытие границы со стороны Финляндии
IMAGO/Sasu Makinen
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Решение финских властей о закрытии четырех пропускных пунктов на самом ходовом участке границы вызывает беспокойство. Об этом газете «Известия» сообщили в посольстве РФ в Финляндии.

«Ожидаем разъяснений МИД Финляндии относительно практических аспектов реализации данного решения. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из данной информации», - сказано в сообщении.

Ранее глава отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля заявил, что перевозку грузов автомобильным транспортом через границу России и Финляндии почти полностью остановят.

Грузовой трафик осуществляли из пунктов Ваалимаа, Нуйямаа, Иматры и Ниирала. Как ранее сообщило финское правительство, с 18 ноября по 18 февраля 2024 года страна закроет эти КПП. Как заявил премьер-министр государства Петтери Орпо, власти действовали решительно и быстро, чтобы избежать ухудшения ситуации на восточной границе.

Финляндия Россия

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