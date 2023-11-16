Собака Майи Санду покусала президента Австрии

В соцсетях разлетелось видео с мероприятия. На нем видно, как Ван дер Беллен тянет руку к питомцу, чтобы погладить его. Собаке не понравился жест незнакомца, она начала гавкать на австрийского президента и укусила его за руку.

В материале канала отметили, что происшествие случилось во время прогулки лидеров во дворе здания администрации молдавского президента. Потом у австрийского лидера заметили пластырь на руке.

Ранее директор по связям с общественностью первой леди Джилл Байден Элизабет Александер заявила, что собаку главы США Джо Байдена увезли из Белого дома. Такие меры приняли после 11 случаев нападения пса на агентов американской секретной службы.