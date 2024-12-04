«Снова в Москве». Такер Карлсон анонсировал новое громкое интервью

«Мы снова в Москве. Вот почему», - написал он.

Карлсон опубликовал видео-анонс нового интервью. Он сообщил, что только что закончил запись, и интервью с Лавровым прошло абсолютно захватывающе. Американец заявил, что выпустит его очень скоро.

В феврале вышло интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным , которое вызвало большой резонанс на Западе. Журналист пожаловался на слежку со стороны спецслужб США и проконсультировался с адвокатом на случай ареста по возвращении в Штаты. Осенью он пообщался с российским блогером Хасбуллой Магомедовым , известным как Хасбик, о его отношениях с Майком Тайсоном и мнении о США.