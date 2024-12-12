Снова отложил. Стало известно, когда Макрон назначит нового премьера Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон отложил назначение нового премьер-министра. Об этом со ссылкой на канцелярию французского лидера сообщило BFMTV.
Изначально Макрон обещал назначить главу правительства не позднее четверга, 12 декабря. Теперь же Елисейский дворец объявил, что премьер-министра назначат утром в пятницу, 13 декабря.
Макрон только что вернулся во Францию после дня, проведенного в Польше. Президент республики сократил свой визит - связано ли это с назначением премьера, пока неизвестно.
Среди потенциальных руководителей правительства Франции пресса упоминала Бернара Казнева и Франсуа Байру.
Новая команда должна заменить кабинет во главе с Мишелем Барнье - в декабре впервые с 1962 года парламент страны большинством голосов отправил правительство в отставку.
Ранее Макрон приехал в Польшу для обсуждения отправки военных на Украину.