Снова отложил. Стало известно, когда Макрон назначит нового премьера Франции

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Изначально Макрон обещал назначить главу правительства не позднее четверга, 12 декабря. Теперь же Елисейский дворец объявил, что премьер-министра назначат утром в пятницу, 13 декабря.

Макрон только что вернулся во Францию после дня, проведенного в Польше. Президент республики сократил свой визит - связано ли это с назначением премьера, пока неизвестно.

Среди потенциальных руководителей правительства Франции пресса упоминала Бернара Казнева и Франсуа Байру.

Новая команда должна заменить кабинет во главе с Мишелем Барнье - в декабре впервые с 1962 года парламент страны большинством голосов отправил правительство в отставку.

Ранее Макрон приехал в Польшу для обсуждения отправки военных на Украину.