«Снова испытать». В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда

«Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», - написала она.

По словам сенатора, один из тяжелых для России периодов необходимо повторить с помощью ужесточения санкций, которые обрушат ее экономику. Немцова призвала страны Запада усилить антироссийскую политику.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее предположил, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа начнется новый этап в развитии отношений Евросоюза и России.

Он отметил, что ЕС предстоит строить диалог с российскими властями без санкций.