13 января 2024, 15:49

Снотворное и алкоголь. Полиция Турции раскрыла новые подробности гибели российской туристки в Кемере

Unsplash
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Полиция Антальи нашла рядом с телом погибшей в Кемере российской туристки пустые упаковки из-под снотворного и бутылки с остатками алкоголя. Об этом сообщило РИА «Новости».

Турецкие правоохранители приступили к расследованию смерти 40-летней женщины, которая исчезла 4 января. Каких-либо подозрительных обстоятельств в гибели россиянки полиция не обнаружила.

«Начато расследование в отношении пропавшей без вести в Кемере Надежды Ярыгиной», - указали правоохранители.

Тело россиянки обнаружили 12 января. Рядом с ним лежали личные вещи, в том числе деньги, сигареты, очки и пустые пачки снотворного. Упаковки от препаратов правоохранители также нашли в номере отеля, в котором жила женщина.

«Тело обнаружено целым, нижнее белье женщины на месте, подозрительных обстоятельств не обнаружено», - добавили в полиции.

Погибшая российская туристка прилетела в Кемер из Кирова 31 декабря. В январе женщина ушла одна в горы и не вернулась.

Турция Уголовное дело Туризм Россия Полиция
13 января 2024, 15:51
«Я всех разочаровал». Кандидат от партии оппозиции на Тайване признал поражение на выборах
РИА «Новости»
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Кандидат от оппозиционной тайванской партии «Гоминьдан» Хоу Юи признал свое поражение на выборах главы администрации и извинился перед сторонниками. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я всех разочаровал, я здесь, чтобы выразить свои глубокие сожаления. Простите меня», - произнес Хоу Юи во время выступления перед избирателями.

Явка на голосовании почти достигла 70%. Избирательные участки были открыты с 03:00 до 11:00 по московскому времени. Электронное, досрочное и заочное голосование не предусматривались. Подсчет голосов после закрытия участков продолжается. Однако уже около 12:00 было известно, что лидирует кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ.

По данным на 14:57, он набрал уже 40,42% голосов, в то время как Хоу Юи - 33,33%.

Ранее профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй предрекал Лаю Циндэ победу на выборах.

Оппозиция Тайвань Выборы
13 января 2024, 14:37
Высланный из Латвии российский пенсионер поедет в Калининград
piqsels
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Латвия принудительно депортировала 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Пожилого мужчину приняла Псковская область. Губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что Катков решил поехать в Калининград.

«Он много лет работал там и хочет вернуться в Калиниград», - написал Ведерников.

Губернатор Калининградской области пообещал, что в Калининграде встретят и разместят Бориса Григорьевича. Пенсионеру окажут все необходимое внимание и помощь.

Латвийские власти признали Каткова «угрозой национальной безопасности». Пенсионеру дали всего час на сбор вещей , после чего повезли к границе. В Латвии у него остались супруга, дети и внуки. В России происходящее назвали очередным проявлением русофобии и слабоумия.

Процедура депортации из Латвии грозит 1167 гражданам России. Почти 800 из них старше 60 лет. Россия пообещала принять соотечественников из Латвии, если руководство страны решит их выгнать.

Латвия Пенсионеры Военные Россия Калининград
13 января 2024, 14:17
Депутат Чепа призвал российские суда соблюдать осторожность на Ближнем Востоке
Unsplash
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Российским кораблям следует быть внимательнее при проходе через зону конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Lenta.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он прокомментировал удар хуситов по танкеру с российской нефтью в Красном море. Чепа рекомендовал судам избегать опасную зону и соблюдать максимальную осторожность в случае передвижения по ней.

«Мы понимаем напряженность ситуации, мы понимаем, что происходит в регионе, поэтому относиться к этому надо с полной серьезностью», - указал депутат.

Парламентарий добавил, что в результате атаки йеменских хуситов никто не пострадал, а танкер не получил повреждений.

Ранее британская компания Ambrey сообщила о нападении боевиков на корабль с российской нефтью в Аденском заливе. Йеменские хуситы по ошибке атаковали шедшее под флагом Панамы судно, ракета приземлилась рядом с кораблем. По информации Ambrey, боевики запустили снаряд в 90 морских милях к юго-востоку от Адена.

Корабли Депутаты Нефть Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Йемен
13 января 2024, 13:45
Избирательные участки закрылись на Тайване
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На Тайване завершилось голосование на выборах в администрацию острова, избирательные участки прекратили свою работу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сегодня, 13 января, избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов тайваньского парламента работали с 08:00 до 16:00 по местному времени (с 03:00 до 11:00 по Москве). Подсчитывать голоса стали сразу же после закрытия участков.

Для тайваньцев не предусмотрели электронное или заочное голосование. Главу администрации определят по результатам всеобщего голосования, которое длилось только один тур. Имя победителя должны назвать к сегодняшнему вечеру, его инаугурация состоится 20 мая.

Китайский профессор Чжао Хунвэй предположил, что на выборах победит кандидат от правящей партии Тайваня , выступающий за независимость острова. По его мнению, этот политик позволит США и дальше манипулировать тайваньским вопросом.

Тайвань Выборы

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