Снотворное и алкоголь. Полиция Турции раскрыла новые подробности гибели российской туристки в Кемере

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Турецкие правоохранители приступили к расследованию смерти 40-летней женщины, которая исчезла 4 января. Каких-либо подозрительных обстоятельств в гибели россиянки полиция не обнаружила.

«Начато расследование в отношении пропавшей без вести в Кемере Надежды Ярыгиной», - указали правоохранители.

Тело россиянки обнаружили 12 января. Рядом с ним лежали личные вещи, в том числе деньги, сигареты, очки и пустые пачки снотворного. Упаковки от препаратов правоохранители также нашли в номере отеля, в котором жила женщина.

«Тело обнаружено целым, нижнее белье женщины на месте, подозрительных обстоятельств не обнаружено», - добавили в полиции.

Погибшая российская туристка прилетела в Кемер из Кирова 31 декабря. В январе женщина ушла одна в горы и не вернулась.