Снос памятника Советским воинам в Софии возобновили спустя несколько месяцев

По распоряжению губернатора Софийской области Вяры Тодевой 22 апреля возобновили «консервацию», как назвали этот процесс в Болгарии, памятника Советским воинам на территории Княжеского сада. Рабочие сняли облицовочные плиты с надписями.

Демонтаж начали по приказу главного архитектора Софии Здравко Здравкова. В конце прошлого года общественники обжаловали его законность, и Высший административный суд распорядился приостановить работы. Софийская областная администрация планировала восстановить фигуры и барельефы с памятника , а затем выставить их в Музее социалистического искусства.

Неоднократно оскверняли памятник Советскими воинам в селе Корпач на северо-западе Молдавии. В Литве инициировали снос монумента советской армии на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.