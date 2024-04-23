23 апреля 2024, 07:31

Снос памятника Советским воинам в Софии возобновили спустя несколько месяцев

Unsplash
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В Софии возобновили демонтаж памятника Советским воинам. Работы приостановили в декабре 2023 года из-за отсутствия законных оснований, сообщило Болгарское телеграфное агентство.

По распоряжению губернатора Софийской области Вяры Тодевой 22 апреля возобновили «консервацию», как назвали этот процесс в Болгарии, памятника Советским воинам на территории Княжеского сада. Рабочие сняли облицовочные плиты с надписями.

Демонтаж начали по приказу главного архитектора Софии Здравко Здравкова. В конце прошлого года общественники обжаловали его законность, и Высший административный суд распорядился приостановить работы. Софийская областная администрация планировала восстановить фигуры и барельефы с памятника , а затем выставить их в Музее социалистического искусства.

Неоднократно оскверняли памятник Советскими воинам в селе Корпач на северо-западе Молдавии. В Литве инициировали снос монумента советской армии на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Болгария Памятники ВОВ
23 апреля 2024, 07:48
Китай призвал США прекратить вооружение Тайваня
РИА «Новости»
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Китайские власти призвали США не вооружать Тайвань, а поддержать мирное воссоединение. Об этом заявили Центральному телевидению Китая в департаменте стран Северной Америки и Океании МИД КНР.

В ведомстве подчеркнули, что угрозой миру в Тайваньском проливе являются действия сепаратистов, а также внешняя поддержка.

«Китай не намерен мириться с таким положением вещей и выступает против действий США по тайваньскому вопросу», - говорится в заявлении.

Вашингтон должен придерживаться принципа «одного Китая» и не отправлять Тайваню оружие. Кроме того, считают в МИД, США не должны вмешиваться во внутренние дела другого государства.

Ранее представитель военного командования США заявил, что Китай готовит сильную армию. Обе страны включились в технологическую гонку.

США Китай Тайвань
23 апреля 2024, 07:31
Пушков указал на необычную деталь в протестах в США
РИА «Новости»
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Протесты с США против операции Израиля в секторе Газа достигли невиданных масштабов, для страны это качественно новое явление. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

После начала палестино-израильского конфликта в США регулярно проходят акции против операции Израиля в секторе Газа и выделения американской помощи еврейскому государству. В течение последней недели протесты развернулись в Йельском и Колумбийском университетах.

«Такого масштаба выступлений против политики Израиля в США еще не было. Для страны это качественно новое явление», - сообщил политик.

Ранее поддерживающие Палестину протестующие против израильских обстрелов сектора Газа перекрыли дорогу к аэропорту О’Хара в Чикаго и мешали автомобилям проехать. На место ЧП прибыли полицейские, которые задержали некоторых из людей.

США Израиль Протесты
23 апреля 2024, 07:10
США призвали не очернять российско-китайские отношения
РИА «Новости»
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Администрации США необходимо прекратить очернять рабочие отношения Китая и России. Об этом на брифинге перед визитом в КНР американского госсекретаря Энтони Блинкена представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД Китая Ян Тао.

«США не нужно провоцировать блоковую конфронтацию, очернять отношения Китая и России. Тем более, не нужно клеветать на Китай и пытаться свалить на него какую-то ответственность», - заявил он.

Заместитель главы Центрального военного совета Китая Чжан Юся заявлял, что страна уважает мир и не хочет вступать в любую форму войны с любой стороной. При этом он призвал не ущемлять интересы КНР.

СМИ сообщали, что Блинкен в ходе визита в Китай пригрозит стране санкциями в случае поддержки оборонно-промышленного комплекса России.

США Китай
23 апреля 2024, 07:06
Делегатов съезда «Победа» без объяснений заблокировали в аэропорту Кишинева
Unsplash
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Вернувшихся из Москвы политиков, участников съезда «Победа» на несколько часов задержали в аэропорту Кишинева. Одной из женщин потребовалась медицинская помощь, сообщила «Известиям» депутат парламента Молдавии, представитель оппозиционной партии «Возрождение» Ирина Лозован.

«Задержали ту группу, которая из Москвы прилетела, но остальные [пассажиры] тоже стоят. Там полный коридор уже. <…> Вернуться в родную страну и не иметь возможности попасть домой, уже верх цинизма», - сказала она.

По словам депутата, пограничники не смогли объяснить причину задержки на пункте пропуска. Ирина Лозован сообщила, что одни сотрудники заявили о технических неполадках, другие - о чьем-то приказе. Собеседница издания сообщила, что одна женщина в очереди почувствовала недомогание.

В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских оппозиционеров и общественников, в том числе представителей партий «Шанс», «Шор», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Его участники выступили за интеграцию Молдавии в ЕАЭС и создали предвыборный блок «Победа». Одна из участниц мероприятия, глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что блок выдвинет на президентские выборы своего кандидата.

Авиация Молдавия Россия Москва

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