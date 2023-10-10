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«В ближайшее время, к сожалению, снижения напряженности не ожидается. Об этом говорят эксперты и обозреватели непосредственно в самом регионе», - сказала она.

Дипломат отметила, что российская сторона очень сильно обеспокоена конфликтом. Она обратила внимание, что в боевых действиях страдает преимущественно гражданское население.

«На западном берегу реки Иордан также нарастает напряженность. Высока вероятность распространения конфликта в районе Израиля и Ливана, а также втягивания в него новых сторон», - добавила Захарова.

Новое обострение конфликта на Ближнем Востоке началось в субботу, 7 октября, после атаки боевиков движения ХАМАС на приграничные города Израиля. В ответ на это израильское правительство объявило о начале контртеррористической операции «Железные мечи».