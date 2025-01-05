Снежный апокалипсис. Буря и шторм обрушатся на США
На Соединенные Штаты движется снежный шторм. Непогода может затронуть примерно 62 миллиона человек, сообщило CNN.
Сильный шторм накроет около 12 штатов в США, что приведет к выпадению снега и образованию льда. Согласно прогнозам метеорологов, порывы ветра могут достигать 65 километров в час.
В городе Канзас-Сити в штате Миссури может выпасть рекордное для штата количество осадков за январь - 18 сантиметров. В Индианаполисе, столице штата Индиана, также ожидается свыше 29 сантиметров снега.
В связи с неблагоприятными погодными условиями многие штаты могут остаться без электричества. Губернатор штата Виргиния Гленн Янгкин уже ввел режим ЧС из-за прогнозируемой бури.
Синоптики предупредили, что в штатах Луизиана, Арканзас и Миссисипи возможны ливни и грозы. Также существует риск наводнений и торнадо.
Ранее ученые Колумбийского университета заявили, что в 2025 году США угрожают 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение.