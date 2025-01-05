Снежный апокалипсис. Буря и шторм обрушатся на США

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Сильный шторм накроет около 12 штатов в США, что приведет к выпадению снега и образованию льда. Согласно прогнозам метеорологов, порывы ветра могут достигать 65 километров в час.

В городе Канзас-Сити в штате Миссури может выпасть рекордное для штата количество осадков за январь - 18 сантиметров. В Индианаполисе, столице штата Индиана, также ожидается свыше 29 сантиметров снега.

В связи с неблагоприятными погодными условиями многие штаты могут остаться без электричества. Губернатор штата Виргиния Гленн Янгкин уже ввел режим ЧС из-за прогнозируемой бури.

Синоптики предупредили, что в штатах Луизиана, Арканзас и Миссисипи возможны ливни и грозы. Также существует риск наводнений и торнадо.

Ранее ученые Колумбийского университета заявили, что в 2025 году США угрожают 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение.