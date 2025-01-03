Снегопад собрал гигантскую пробку из машин на трассе в Казахстане

В ведомстве сообщили, что на терминале около Темиртау скопилось около 800 автомобилей. На место прибыли сотрудники полиции для нормализации движения транспорта. Часть автомобильных колонн правоохранители сопроводят до границы Акмолинской области.

В пресс-службе МЧС Казахстана уточнили, что из-за снежных заносов на трассе застряли пассажирский автобус и легковой автомобиль. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 32 человек и на вездеходах доставили их в поселок Осакаровка.

Также непогода привела к столкновению не менее 40 автомобилей на трассе Астана - Щучинск. Массовое столкновение произошло на участке между селами Когам и Каратал Акмолинской области.

Прибывшие на место сотрудники полиции приступили к эвакуации автомобилей. По данным МЧС, в аварии пострадали два человека, которых уже доставили в больницу.

Утром в пятницу, 3 января, рейсовый автобус попал в аварию в Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, водитель при повороте зацепил снежный вал и съехал в кювет, где завалился на бок. В момент аварии в салоне автобуса находились четыре пассажира и водитель, которые получили травмы.

Более 800 машин скопилось на участке дороге Алма-Ата - Екатеринбург в Карагандинской области Казахстана. Причиной стало перекрытие движения из-за обрушившегося снегопада. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщило издание Orda.