Снайпер увидел стрелка за несколько минут до покушения на Трампа

Собеседник телеканала рассказал, что тактическая группа состояла из трех снайперов, которые находились внутри здания, которое стрелок использовал при нападении.

Информацию о том, что 20-летний Томас Мэттью Крукс смотрит в прицел, передали в командный пункт. Снайпер также сделал фотографию стрелка и вызвать подкрепление.

После этого двое сотрудников местной полиции стали забираться на крышу. Когда поднялся первый офицер, Крукс направил на него винтовку. Тот пригнулся, а через мгновение мужчина стал стрелять по участникам митинга.

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга политика в округе Батлер штата Пенсильвания. Экс-лидер страны получил ранение уха. Подозреваемого в покушении ликвидировали дежурные снайперы.