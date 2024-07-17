17 июля 2024, 23:30

Снайпер увидел стрелка за несколько минут до покушения на Трампа

Freepik
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Снайпер успел сфотографировать стрелка и видел, как тот прицеливался за несколько минут до покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил CBS News.

Собеседник телеканала рассказал, что тактическая группа состояла из трех снайперов, которые находились внутри здания, которое стрелок использовал при нападении.

Информацию о том, что 20-летний Томас Мэттью Крукс смотрит в прицел, передали в командный пункт. Снайпер также сделал фотографию стрелка и вызвать подкрепление.

После этого двое сотрудников местной полиции стали забираться на крышу. Когда поднялся первый офицер, Крукс направил на него винтовку. Тот пригнулся, а через мгновение мужчина стал стрелять по участникам митинга.

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга политика в округе Батлер штата Пенсильвания. Экс-лидер страны получил ранение уха. Подозреваемого в покушении ликвидировали дежурные снайперы.

США Дональд Трамп Выборы президента США Покушение на Дональда Трампа
18 июля 2024, 00:11
«Живут с этим каждый день». На Западе вспомнили о заявлении Путина
РИА «Новости»
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Ирландский журналист Чей Боуз показал фрагмент выступления президента России Владимира Путина о НАТО на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2016 году. Кадры появились на странице Боуза в социальной сети X.

Журналист привел слова Путина об агрессивной политике Североатлантического альянса. По его мнению, российский лидер неоднократно высказывался на эту тему.

«Путин напоминает НАТО об их послужном списке. Народам стран, которые разрушил „Оборонительный союз“, не нужно напоминать, они живут с этим каждый день», - резюмировал Боуз.

Ранее глава государства заявил, что условия для заключения мирных соглашений изменятся, если Украина и Запад откажутся от предложений России. По словам Путина, ситуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ.

Россия Запад Владимир Путин
17 июля 2024, 23:38
Путин переговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили российско-саудовское сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Кроме того, было решено продолжить тесную координацию в рамках «ОПЕК », чтобы обеспечить стабильность на рынке энергоносителей.

Путин и наследный принц договорились и дальше поддерживать контакты на различных уровнях.

Ранее российский лидер провел совещание с правительством по экономическим вопросам, отметив, что нужно создать условия для обращения цифровых финансовых активов , развивать инфраструктуру и своевременно проработать соответствующую правовую базу.

Саудовская Аравия Россия Владимир Путин
17 июля 2024, 22:38
«Глупая акция». Захарова — о попытке прервать выступление Лаврова в ООН
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытку прервать выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании СБ ООН. В своем Telegram-канале дипломат задалась вопросом, неужели в штаб-квартире ООН нет порядка в вопросах безопасности.

«Если подобное поведение признают нормой, то вскоре очередные „гости“ какой-нибудь другой делегации начнут прерывать работу Совбеза разными способами. Не буду перечислять, какими. Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта», - написала она Захарова напомнила о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, которое, по ее словам, «еще свежо в памяти». После этого представитель МИД поинтересовалась, неужели в штаб-квартире ООН, с учетом последних событий вокруг американских выборов, не могут навести порядок в вопросах безопасности.

Ранее в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке а ктивисты пытались сорвать выступление российского министра. Несколько человек развернули плакаты и стали выкрикивать лозунги в поддержку Израиля. Их вывели охранники.

США Сергей Лавров Мария Захарова МИД РФ ООН
17 июля 2024, 21:55
Россия будет добиваться правды по делу о подрыве «Северных потоков» — Лавров
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в ООН, что Россия будет добиваться правды о теракте на «Северных потоках». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы будем добываться правды, если я уж упомянул эти „Северные потоки“, будем добиваться правды», - заявил дипломат.

Лавров добавил, что эта тема никуда не исчезла, о чем он в очередной раз напомнил в СБ ООН. Закрыть ее не получится, подчеркнул он.

Кроме того, глава российского МИД высказался о заявлении Швеции, проводившей расследование по делу полтора года и закрывшей его , что оно «недостойно любого политика».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Швецию и США в международном сговоре, «круговой поруке» по сокрытию теракта на российских трубопроводах.

Помимо этого, западные журналисты опубликовали материал, что диверсию на «Северных потоках» планировали еще до присоединения Крыма к России и начала спецоперации на Украине.

Ранее Лавров предупредил США , что американские политики заблуждаются, полагая, что новая глобальная война пройдет только на Европейском континенте.

Сергей Лавров Россия Запад МИД РФ ООН Северный поток

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