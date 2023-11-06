Смог скрыл Тадж-Махал от туристов и сорвал чемпионат мира по крикету

По данным издания, индекс качества воздуха в Агре, где расположен знаменитый дворец, достиг уровня в 171 единицу, что относится к категории умеренного загрязнения.

Намного хуже ситуация обстоит в столице Индии Нью-Дели, где станции мониторинга чистоты воздуха объявили, что предельный уровень загрязнения превышен в 80 раз. Власти города закрыли школы и объявили о прекращении соревнований чемпионата мира по крикету, сообщил телеканал CNN.

Повышенное содержание вредных веществ в воздухе индийской столицы происходит каждый ноябрь. Кроме несущегося с полей дыма, свой вклад вносят автомобили и производства. В воздух выбрасывается огромное количество сульфатов, нитратов и сажи, которые приводят к заболеваниям легких и сердца.

Власти неоднократно, чтобы избавить город от смога, применяли чрезвычайные меры, в том числе прекращение движения грузовиков и строительных работ. Люди носят маски, а грузовики разбрызгивают воду по дорогам, чтобы снизить уровень пыли в городе.

Нью-Дели постоянно входит в число самых загрязненных городов мира, что сказывается на здоровье 20 миллионов жителей. Согласно проведенным исследованиям, если ситуация не изменится в ближайшее время, то продолжительность жизни индийцев сократится на шесть лет.