СМИ узнали о наличии у «Хезболлы» дальнобойных противокорабельных ракет

По словам собеседников, это оружие «Хезболла» получила более 10 лет назад, когда ракеты разместили в Сирии.

Источники уточнили, что шиитская группировка также имеет собственные запасы вооружений, способных поражать крупные корабли. Они напомнили, что ливанское объединение в 2006 году уничтожило израильской военный корабль в Средиземном море.

О том, что «Хезболла» обладает очень мощным арсеналом, признали и бывшие американские чиновники. Они подчеркнули, что вошедшие в регион авианосцы получили противоракетную защиту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос агентства о покупке «Хезболлой» российских ракет заявил, что подтверждения этим сообщениям нет.

«Прежде всего, это новость без какого-либо подтверждения вообще. Мы не знаем, правда это или нет», - подчеркнул он.

«Яхонт» - это экспортный вариант сверхзвуковых противокорабельных и самонаводящихся ракет «Оникс». Ракета способна поражать цели на расстоянии до 300 километров. О том, что их использовали в Сирии в 2016 году сообщало РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

США направили военные корабли в Средиземное море после атаки бойцов ХАМАС районов Израиля. Лидер «Хезболлы» предупредил американцев, что боевые действия не распространятся на весь Ближний Восток, если прекратятся бомбардировки сектора Газа. При этом ливанская группировка регулярно ведет перестрелки на границе с Израилем.