СМИ сообщили об обнаружении тел 200 израильтян в кибуце Кфар-Аза
Тела 200 израильтян, убитых членами ХАМАС, обнаружили в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, сообщил телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей из организации ZAKA. По его данным, среди найденных тел было около 40 детей.
По данным телеканала, у некоторых убитых детей были отрублены головы.
При этом, как отметил «Царьград» , израильская журналистка столкнулась с критикой после отказа от своих же слов о жертвах в Кфар-Аза. Журналистка сообщила о телах 40 убитых детей с отрезанными головами, но после того, как от нее потребовали доказательств, она не смогла их предоставить, а только сослалась на слова солдат, которые якобы видели тела. Это вызвало негодование среди людей. Они обвинили журналистку во лжесвидетельстве.
Официального подтверждения информации об обнаружении 200 тел, в числе которых дети с отрубленными головами, на данный момент нет.
Министерство здравоохранения Израиля ранее сообщило, что число израильтян, которые пострадали в результате нападения членов ХАМАС, превысило 2,9 тысячи.