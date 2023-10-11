СМИ сообщили об обнаружении тел 200 израильтян в кибуце Кфар-Аза

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По данным телеканала, у некоторых убитых детей были отрублены головы.

При этом, как отметил «Царьград» , израильская журналистка столкнулась с критикой после отказа от своих же слов о жертвах в Кфар-Аза. Журналистка сообщила о телах 40 убитых детей с отрезанными головами, но после того, как от нее потребовали доказательств, она не смогла их предоставить, а только сослалась на слова солдат, которые якобы видели тела. Это вызвало негодование среди людей. Они обвинили журналистку во лжесвидетельстве.

Официального подтверждения информации об обнаружении 200 тел, в числе которых дети с отрубленными головами, на данный момент нет.

Министерство здравоохранения Израиля ранее сообщило, что число израильтян, которые пострадали в результате нападения членов ХАМАС, превысило 2,9 тысячи.