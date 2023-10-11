СМИ сообщили об атаке армии Израиля дома командующего военного крыла ХАМАС
Армия обороны Израиля нанесла удар по дому командующего военного крыла палестинской организации ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа. Об этом сообщила газета Haaretz. По ее данным, ближайшие родственники командующего военного крыла ХАМАС погибли.
«Армия обороны Израиля атаковала дом военного командира ХАМАС Мохаммеда Ад-Дейфа в Хан-Юнисе, убив его отца, брата, детей и других родственников», - указали авторы статьи.
О судьбе Мухаммеда Ад-Дейфа в материале ничего не сказано.
Мухаммеда Ад-Дейфа в Израиле считают одним из главных террористов, указало РИА «Новости». В Палестине же напротив, считают командующего военного крыла ХАМАС борцом за свободу народа. Считается, что израильские силовики неоднократно предпринимали попытки ликвидировать Мухаммеда Ад-Дейфа, но несмотря на ранения каждый раз ему удавалось выжить.
Министр обороны Израиля Йоав Галант 10 октября сообщил о переходе израильских военных к полномасштабному наступлению.
Боевики ХАМАС 7 октября начали обстреливать Израиль и проникли на его территорию, захватив несколько населенных пунктов. Жертвами атак стали минимум 900 мирных жителей. По данным на начало 2023 года, в секторе Газа проживают около 2,3 миллиона человек.