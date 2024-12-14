14 декабря 2024, 00:49

СМИ сообщили о приказах Асада по российским военным базам в Сирии

РИА «Новости»
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Свергнутый оппозиционными силами экс-президент Сирии Башар Асад приказывал своим войскам охранять российские военные базы. Об этом сообщило издание Free Syria News Network (FSNN).

По данным FSNN, Асад приказал защищать как минимум базу России в Хмеймиме. Для этого отрядили ряд офицеров Пятого корпуса вооруженных сил республики.

Одним из подразделений командовал Сухайль Аль-Хасан, известный сирийский военачальник. До падения режима Асада он возглавлял элитную 25-ю дивизию Сирийской арабской армии.

Ранее источники западных СМИ рассказали, что 7 декабря, за день до того, как оппозиция вошла в Дамаск, Асад встречался с военным руководством в министерстве обороны.

На встрече присутствовали не менее 30 армейских чинов. Асад, по словам собеседников западных агентств, заверил их, что российская военная помощь скоро прибудет. Затем политик направился в аэропорт и улетел из страны - о его планах не знали даже родственники.

Свергнутый оппозиционными силами экс-президент Сирии Башар Асад приказывал своим войскам охранять российские военные базы. Об этом сообщило издание Free Syria News Network ( FSNN ).

Сирия Военные Армия Башар Асад
13 декабря 2024, 21:15
Над авиабазой Рамштайн в Германии заметили неопознанные беспилотники
РИА «Новости»
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Неопознанные беспилотники заметили в небе над военными объектами в Германии. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

«Дроны несколько раз были замечены над военной базой США, оборонным концерном Rheinmetall и химической компанией BASF. Это беспокоит органы безопасности. Средств противодействия, по-видимому, нет», - сообщило издание.

Неопознанные беспилотники заметили над базой Рамштайн в вечерние часы 3 и 4 декабря. Военные подтвердили информацию о дронах, но заявили, что они не оказали воздействия на работу объекта.

Ранее немцев предупредили о возможных длительных отключениях электроэнергии. Власти заявили, что чрезвычайные ситуации маловероятны, но всегда возможны, так как возросло количество атак на критическую инфраструктуру.

Германия Беспилотники Военные
13 декабря 2024, 21:02
«Это меньшее из зол». Сирийские друзы решили присоединиться к Израилю
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Друзы, проживающие в сирийской деревне Хадер, расположенной на юге страны, изъявили желание присоединиться к Израилю. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Издание опубликовало видео, на котором представитель друзской общины поддерживает идею присоединения к территории, находящейся под контролем Израиля. Он призывает жителей задуматься о будущем друзов после свержения президента Башара Асада.

«Если нам придется выбирать, мы выберем меньшее зло. И даже если это считается злом, просить присоединения к [израильским] Голанам - это гораздо меньшее зло, чем зло, которое нас ждет», - сказал он.

Как сообщило издание The Jewish Press, совет шести друзских деревень в районе Джабаль-эш-Шейх на юге Сирии принял решение не допустить проникновения боевиков из повстанческих исламистских группировок и присоединиться к Голанским высотам, которые находятся под контролем Израиля.

Голанские высоты - это территория, где исторически проживали друзы. Это этноконфессиональная группа арабов, которая исповедует свою версию ислама и населяет преимущественно Сирию, Ливан и Израиль.

Ранее стали известны детали побега Асада из Сирии. По слухам, перед отъездом он заверил офицеров, что Россия окажет ему поддержку. Асад так долго скрывал свои планы покинуть страну, что не поделился ими даже со своим младшим братом, который командует элитным подразделением - 4-й бронетанковой дивизией. Решение предоставить политическое убежище экс-президенту Сирии и его семье принял лично Владимир Путин.

Израиль Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад
13 декабря 2024, 20:03
Несколько транспортных самолетов приземлились на авиабазу Хмеймим в Сирии
Global Look Press
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Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило Free Syria News Network (FSNN).

«Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», - заявили журналисты.

Российская сторона начала переговоры с представителями нового правительства Сирии о сохранении военных баз на территории республики. Информацию о переговорах подтвердили источники СМИ в Евросоюзе, России и на Ближнем Востоке.

Сейчас в САР находятся две военные базы России - в Хмеймиме и Тартусе. Из-за нестабильной обстановки в Сирии ситуация с базами может измениться.

Сирия Военные Захват власти в Сирии
13 декабря 2024, 19:38
Зурабишвили отказалась покидать Президентский дворец
РИА «Новости»
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Лидер Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря. Об этом она сообщила в интервью Radio France Internationale (RFI).

«Моя позиция такова: я там, я там остаюсь. С точки зрения легитимности, а это легитимность, которая также признается населением», - сказала глава республики.

Она добавила, что участвовавшие в парламентских выборах партии не признают легитимность предстоящих выборов. Президент остался единственным легитимным институтом в Грузии, заявила Зурабишвили.

Накануне СМИ сообщили о планах президента Грузии сорвать выборы главы республики. Политика уличили в действиях в связке с некими «западными кураторами».

Грузия Выборы Парламентские выборы в Грузии

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