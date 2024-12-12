12 декабря 2024, 22:03

СМИ сообщили о планах президента Грузии сорвать следующие выборы

РИА «Новости»
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Грузинский президент Саломе Зурабишвили намерена сорвать выборы главы республики. Эту информацию предоставил РИА «Новости» источник.

По словам собеседника агентства, политик действует в связке с некими «западными кураторами». Для срыва выборов, утверждает источник, Зурабишвили призовет оппозиционеров заблокировать парламент и другие здания администрации в центре грузинской столицы.

Авторы статьи добавили, что Зурабишвили постарается созвать забастовку национального масштаба. Она планирует вынудить правительство сложить полномочия, а затем сформировать новый кабинет министров.

Выборы президента Грузии запланированы на 14 декабря. Оппозиционные силы, в частности «Коалиция за перемены», уже заявили, что не признают эти выборы. По их мнению, «нелегитимный парламент» не имеет полномочий избирать президента и поэтому Саломе Зурабишвили останется президентом Грузии, главнокомандующим Сил обороны и высшим представителем страны во внешних отношениях. Соответствующее заявление оппозиционеров размещено в социальной сети Х.

Ранее сама Зурабишвили говорила, что не уйдет с должности, несмотря на истечение срока полномочий. Она также заявляла, что не признает легитимность парламента, сформированного по итогам октябрьских выборов. Позднее спецслужбы Грузии сообщили, что узнали об операции по срыву президентских выборов в республике.

Грузия Выборы Выборы президента Грузии 2024
12 декабря 2024, 20:25
Немцев призвали готовиться к блэкаутам из-за гибридных атак
РИА «Новости»
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Граждан Германии призвали готовиться к чрезвычайным ситуациям, в том числе и длительным отключениям электроэнергии. Такое заявление в интервью T-online сделал вице-президент Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при чрезвычайных ситуациях Рене Функ.

Глава ведомства заявил, что чрезвычайные ситуации маловероятны, но всегда возможны. Он добавил, что возросло количество атак на критическую инфраструктуру.

«Мы уже сталкиваемся с различными гибридными атаками каждый день. <…> Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций», - отметил Функ.

По словам чиновника, каждое немецкое домохозяйство в случае необходимости должно находиться на самообеспечении минимум три дня.

Канцлер Германии Олаф Шольц в начале декабря заявил, что приехавшие в страну украинские беженцы должны активнее искать работу, либо уезжать на родину.

Германия Электричество Чиновники
12 декабря 2024, 20:20
БПЛА врезался в здание на Олимпийском стадионе в КНР
Pxhere
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Беспилотник залетел на Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае, врезался в здание и загорелся. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В результате случившегося пострадал один человек. Во время тренировки футболистов клуба «Далянь Шидэ» дрон потерял управление и рухнул на здание. Обломки БПЛА разбросало по земле.

По данным газеты Global Times , Центр экстренных служб проводит расследование причин крушения БПЛА.

В августе 2024 года на списанном авианосце «Минск» в городе Наньтун китайской провинции Цзянсу вспыхнул пожар. На крейсере проводили переоборудование и демонтаж.

Пожары Беспилотники Минск Китай
12 декабря 2024, 19:31
Россия и ОАЭ выступили за проведение международной встречи по Сирии
РИА «Новости»
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В ходе телефонного разговора главы МИД России Сергей Лавров и ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян высказались за скорейшее проведение международной встречи, на которой будет запущен инклюзивный диалог с участием всех политических сил Сирии. Подробности сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Особо отмечена важность обеспечения преемственности структур „переходного периода“ для сохранения суверенитета, территориальной целостности и единства САР», - отметили в МИД.

Министры согласились, что специальный посланник Генерального секретаря ООН Гейр Педерсен должен в ближайшее время устроить эту встречу. Лавров и Нахайян договорились работать с представителями всех сирийских сил и ответственными сторонами, чтобы как можно скорее реализовать эту идею.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что безопасность находящихся в Сирии россиян является приоритетом для страны. Она охарактеризовала ситуацию в Сирии как драматическую и выразила надежду на нормализацию обстановки в будущем.

Стало известно, что новые власти Сирии рассмотрят вопрос о будущем российских военных баз и примут решение, наиболее соответствующее ожидаемому новому политическому курсу.

Сирия Россия ОАЭ Захват власти в Сирии
12 декабря 2024, 18:59
Отказавшийся петь гимн Австрии украинец не получил гражданство
Global Look Press
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Украинцу отказали в получении гражданства от земельного правительства Австрии из-за того, что на церемонии вручения он отказался петь государственный гимн. Об этом сообщила газета Kurier.

«Правительство земли Нижняя Австрия отозвало решение о предоставлении мужчине гражданства», - сообщили журналисты.

Представители местной администрации сослались на статью закона о предоставлении гражданства, в которой говорится, что церемония должна проходить в «торжественной обстановке» и включать исполнение гимна перед флагами Австрии, соответствующей земли и Евросоюза.

«Тот, кто не желает отождествлять себя с Австрией, лишь показывает этим, что он не намерен следовать основным принятым здесь принципам», - ответили власти.

Ранее мигрант-уклонист в Томске в слезах устроил истерику в полицейском отделе и эмоционально выкинул паспорт. Узбекистанец так резко отреагировал на новость о лишении гражданства и обязательстве вернуться на родину.

Австрия Мужчины

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