СМИ сообщили о ЧП возле ядерного центра в израильском городе Димона
Инцидент произошел в городе Димона, в котором находится Ядерный исследовательский центр Израиля. Об этом газета Jerusalem Post сообщила в социальной сети X (ранее Twitter).
«Инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля, характер происшествия пока неясен», - указали журналисты.
Других деталей происшествия газета не привела.
Палестинское движение ХАМАС накануне атаковало город Ашкелон на юге Израиля, одна из ракет упала в больницу «Барзилай». Сотрудники скорой помощи сообщали о шести пострадавших.
ХАМАС начал атаковать территорию Израиля с 7 октября. Организация пустила более двух тысяч ракет в сторону государства. После этого израильская армия стала наносить ответные удары по сектору Газа.
После этого палестинские власти обвинили израильских военных в применении кассетных и фосфорных боеприпасов. МИД страны расценило действия Израиля как геноцид.