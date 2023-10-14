СМИ: рефрижераторы для мороженого стали использовать для хранения трупов в Газе
В социальных сетях распространилось видео в фургонами для мороженого. Стоящий в кадре мужчина в каске с надписью «Пресса» заявил, что ролик сняли в секторе Газа, а рефрижераторы использовали для хранения трупов, так как в морге закончились места.
Видео разошлось по социальной сети X (бывший Twitter) с хэштегом «Газа в крови». Примечательно, что журналист не представился, а также не открыл двери припаркованных машин, чтобы доказать свои слова.
Политика социальной сети позволяет публиковать такие видео без цензуры, но с предупреждением о жестоких кадрах. Чаще всего ролик использовали юзеры с иранским флагом на аватарке.
Официального подтверждения информации о хранении трупов в Газе в рефрижераторах найти не удалось.
После обострения конфликта Израиля и ХАМАС социальные сети заполнило огромное количество информации, проверить которую практически невозможно.
Особенно этим отличилась соцсеть X. Новый владелец Илон Маск пообещал побороть распространяющих фейки ботов еще в самом начале своей работы. Но противостояние Израиля и ХАМАС привело к тому, что платформа стала главным источником распространения дезинформации.
Еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон уже направил предпринимателю письмо с требованием связаться с Европолом, так как публикация фейков из-за отсутствия модерации нарушает закон ЕС о цифровых услугах.