СМИ: рефрижераторы для мороженого стали использовать для хранения трупов в Газе

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Видео разошлось по социальной сети X (бывший Twitter) с хэштегом «Газа в крови». Примечательно, что журналист не представился, а также не открыл двери припаркованных машин, чтобы доказать свои слова.

Политика социальной сети позволяет публиковать такие видео без цензуры, но с предупреждением о жестоких кадрах. Чаще всего ролик использовали юзеры с иранским флагом на аватарке.

Официального подтверждения информации о хранении трупов в Газе в рефрижераторах найти не удалось.

После обострения конфликта Израиля и ХАМАС социальные сети заполнило огромное количество информации, проверить которую практически невозможно.

Особенно этим отличилась соцсеть X. Новый владелец Илон Маск пообещал побороть распространяющих фейки ботов еще в самом начале своей работы. Но противостояние Израиля и ХАМАС привело к тому, что платформа стала главным источником распространения дезинформации.

Еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон уже направил предпринимателю письмо с требованием связаться с Европолом, так как публикация фейков из-за отсутствия модерации нарушает закон ЕС о цифровых услугах.