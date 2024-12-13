13 декабря 2024, 05:11

СМИ рассказали о неожиданном ответе главы КНР на личное приглашение Трампа

РИА «Новости»
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Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон в следующем месяце в качестве гостя на инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Эту информацию предоставили CBS News два источника, знакомых с планами китайского лидера.

Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая в США и его супруга. Источники сообщили CBS News, что к ним могут присоединиться дополнительные официальные лица из Пекина, но не сам Си Цзиньпин. Издание утверждает, что приглашение Си Цзиньпину, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало врасплох и Пекин, и союзников США. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались в недоумении относительно намерений Дональда Трампа.

Кроме того, приглашение направили председателю КНР в и без того напряженный период в отношениях США и Китая. Недавно американское разведывательное сообщество вновь раскрыло масштабный взлом восьми американских телекоммуникационных компаний, вновь заявив о причастности к нему «китайских злоумышленников». Впрочем, после победы Трампа на выборах, Китай выразил готовность работать с новой администрацией США. Это заявление сделал Си Цзиньпин в ноябре 2024 года.

США Дональд Трамп Китай Си Цзиньпин
13 декабря 2024, 05:08
США провели первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты «Темный орел»
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты успешно провели испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известного как «Темный орел» (Dark Eagle). Об этом сообщили в Центре анализа стратегий и технологий.

Пуск ракеты осуществили с мыса Канаверал. Предположительно, это первое успешное проведенное Штатами испытание ракеты, способной преодолевать расстояние до трех тысяч километров при скорости свыше шести тысяч километров в час.

Эти ракеты предназначены для нанесения массированных ракетных ударов и прорыва укрепленных линий обороны. Dark Eagle, разработанная корпорацией Lockheed Martin, является частью стратегии США по разработке гиперзвукового вооружения после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2020 году. Документ запрещал странам-участникам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

В ноябре КНДР провела испытательный запуск новейшей межконтинентальной ракеты «Хвасон-19». Она пролетела около 1000 километров и приземлилась в Восточном море.

США Ракеты Оружие Технологии
13 декабря 2024, 03:04
Молдавский парламент обсудил вотум недоверия правительству на фоне энергокризиса
Unsplash
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Парламентарии Молдавии собрались в ночь на пятницу, 13 декабря, на заседание для обсуждения вотума недоверия премьер-министру Дорину Речану и его правительству. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вопрос об отставке кабинета министров был инициирован Блоком коммунистов и социалистов. Оппозиционеры утверждают, что республика уже три года испытывает серьезные трудности в энергетической сфере, а у правительства нет ни ясной стратегии, ни мер защиты населения от кризиса.

Парламент собрался накануне днем. Депутаты утвердили введение режима чрезвычайного положения в стране, а затем перешли к вотуму недоверия, притом против переноса обсуждения на другой день выступил спикер Игорь Гросу.

В свою очередь, премьер Речан, присутствующий на заседании, обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации в стране и назвал их действия предательством национальных интересов.

Вероятность реальной отставки правительства близка к нулю. Голосов за выражение вотума недоверия кабинету министров у оппозиционеров не будет просто физически - правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) контролирует 63 из 101 места в парламенте. Более того, депутаты этой фракции решили покинуть заседание, с трибуны перед представителями оппозиции начал выступать премьер Речан.

Ранее в Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения из-за неопределенности с поставками газа. Речан допускал, что Приднестровье останется без этого энергоресурса.

Молдавия Депутаты Кризис Оппозиция
12 декабря 2024, 23:22
Снова отложил. Стало известно, когда Макрон назначит нового премьера Франции
Unsplash
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Президент Франции Эммануэль Макрон отложил назначение нового премьер-министра. Об этом со ссылкой на канцелярию французского лидера сообщило BFMTV.

Изначально Макрон обещал назначить главу правительства не позднее четверга, 12 декабря. Теперь же Елисейский дворец объявил, что премьер-министра назначат утром в пятницу, 13 декабря.

Макрон только что вернулся во Францию после дня, проведенного в Польше. Президент республики сократил свой визит - связано ли это с назначением премьера, пока неизвестно.

Среди потенциальных руководителей правительства Франции пресса упоминала Бернара Казнева и Франсуа Байру.

Новая команда должна заменить кабинет во главе с Мишелем Барнье - в декабре впервые с 1962 года парламент страны большинством голосов отправил правительство в отставку.

Ранее Макрон приехал в Польшу для обсуждения отправки военных на Украину.

Отставки Эммануэль Макрон Премьеры Франция
12 декабря 2024, 22:03
СМИ сообщили о планах президента Грузии сорвать следующие выборы
РИА «Новости»
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Грузинский президент Саломе Зурабишвили намерена сорвать выборы главы республики. Эту информацию предоставил РИА «Новости» источник.

По словам собеседника агентства, политик действует в связке с некими «западными кураторами». Для срыва выборов, утверждает источник, Зурабишвили призовет оппозиционеров заблокировать парламент и другие здания администрации в центре грузинской столицы.

Авторы статьи добавили, что Зурабишвили постарается созвать забастовку национального масштаба. Она планирует вынудить правительство сложить полномочия, а затем сформировать новый кабинет министров.

Выборы президента Грузии запланированы на 14 декабря. Оппозиционные силы, в частности «Коалиция за перемены», уже заявили, что не признают эти выборы. По их мнению, «нелегитимный парламент» не имеет полномочий избирать президента и поэтому Саломе Зурабишвили останется президентом Грузии, главнокомандующим Сил обороны и высшим представителем страны во внешних отношениях. Соответствующее заявление оппозиционеров размещено в социальной сети Х.

Ранее сама Зурабишвили говорила, что не уйдет с должности, несмотря на истечение срока полномочий. Она также заявляла, что не признает легитимность парламента, сформированного по итогам октябрьских выборов. Позднее спецслужбы Грузии сообщили, что узнали об операции по срыву президентских выборов в республике.

Грузия Выборы Выборы президента Грузии 2024

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