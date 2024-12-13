СМИ рассказали о неожиданном ответе главы КНР на личное приглашение Трампа

Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая в США и его супруга. Источники сообщили CBS News, что к ним могут присоединиться дополнительные официальные лица из Пекина, но не сам Си Цзиньпин. Издание утверждает, что приглашение Си Цзиньпину, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало врасплох и Пекин, и союзников США. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались в недоумении относительно намерений Дональда Трампа.

Кроме того, приглашение направили председателю КНР в и без того напряженный период в отношениях США и Китая. Недавно американское разведывательное сообщество вновь раскрыло масштабный взлом восьми американских телекоммуникационных компаний, вновь заявив о причастности к нему «китайских злоумышленников». Впрочем, после победы Трампа на выборах, Китай выразил готовность работать с новой администрацией США. Это заявление сделал Си Цзиньпин в ноябре 2024 года.