СМИ определили бойцов ЧВК «Вагнер» в Африку

По данным издания, новый корпус сформируют из новичков и бывших вагнеровцев к середине 2024 года. Их разместят в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере. Источник Bloomberg, заявил, что речь идет о наборе 20 тысяч человек.

Агентство также отметило, что на минувшей неделе порядка 100 российских военных прибыли в Буркино-Фасо. Им доверили обеспечение безопасности президента Ибрагима Траоре.

Bloomberg со ссылкой на советника президента ЦАР Патрика Била Коягбеле сообщил, что в стране построят базу для российских военных. Сейчас на территории республики размещены две тысячи военных из РФ.

Агентство не исключило присутствия российских военных в Нигере. Это может вызвать беспокойство США, поскольку там находится американская база.

Ранее спонсируемая США ЧВК Bancroft предложила правительству ЦАР свои услуги. Никаких конкретных договоренностей стороны не достигли.