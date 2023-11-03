СМИ объяснили решение Генпрокуратуры не признавать ХАМАС террористической организацией

Обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой признать организацию террористической и запретить на территории России направил правозащитник Иван Мельников. Поводом стала эскалация палестино-израильского конфликта. Мельников назвал недопустимыми методами убийства жителей, взятие людей в заложники и регулярные обстрелы мирных районов.

О том, что Генпрокуратура отказалась признать движение террористическим, СМИ писали еще в конце октября.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября после ракетных ударов по Израилю из сектора Газа. ЦАХАЛ пришел в полную боевую готовность. Израиль объявил о начале полномасштабной войны. Накануне стало известно, что израильская армия уже вошла в город Газа.