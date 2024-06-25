25 июня 2024, 11:15

СМИ назвали дату визита премьера Индии в Москву

РИА «Новости»
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву 8 июля, сообщила газета The Tribune India. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что визит готовится, однако по поводу дат комментария не дал.

В СМИ отметили, что целью визита Моди станет укрепление связей между Индией и Россией - в сотрудничестве заинтересованы обе стороны. Поездка будет особенно знаменательной потому, что индийский премьер недавно в третий раз возглавил правительство страны, писал RT.

Поездка Нарендры Моди в российскую столицу активно готовится, рассказал журналистам Юрий Ушаков.

«По датам пока не можем [сказать], потому что они объявляют стороны согласованно. Но мы ведем активную подготовку, и этот визит будет», - процитировало его РИА «Новости».

Ранее стало известно, что правительство России одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления военных с Индией.

Нарендра Моди - глава фракции «Национально-демократический альянс», победившей на выборах в парламент Индии, принес присягу перед вступлением в должность премьера в начале июня.

Индия Международные отношения Россия Нарендра Моди Москва
25 июня 2024, 11:42
Договор России с КНДР назвали предупреждением
РИА «Новости»
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Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи не направлен против других стран, но является неким предупреждением. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

«Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем», - сказал он.

Дипломат обратил внимание, что договор не нацелен на подрыв и без того сложной ситуации в регионе Северо-Восточной Азии. Главным источником напряженности в том районе Руденко назвал США. Штаты, по его словам, пользуются и напряженностью на Корейском полуострове, при этом постоянно увеличивая свое военное присутствие.

Но главная цель всей этой политики США не столько КНДР, сколько сдерживание России и Китая, уточнил он.

Руденко добавил, что Россия надеется на понимание со стороны Южной Кореи. Он подчеркнул, что в Сеуле должен возобладать здравый подход, в том числе к отношениям с РФ.

США Военные Россия КНДР Китай
25 июня 2024, 10:45
Связанные с трудовой миграцией КНДР санкции призвали пересмотреть
Unsplash
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Санкции ООН против КНДР необоснованны и негуманны. Международному сообществу следовало пересмотреть ограничения, заявил на форуме «Примаковские чтения» помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Наверное, пришло время международному сообществу подумать о том, как и что нужно менять в этом ооновском санкционном режиме », - призвал он.

Ушаков заявил, что некоторые рестрикции против Северной Кореи выглядели, по меньшей мере, странно и негуманно. Он привел в качестве примера санкции, связанные с трудовой миграцией.

Президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян призвал ослабить санкции Совбеза ООН против КНДР.

«Известия» сообщили, что ограничения против Северной Кореи ввели также Великобритания, США, Канада, Австралия, Южная Корея и Евросоюз. Российское государство обвиняли в том, что оно помогало республике обходить запреты.

Санкции КНДР ООН
25 июня 2024, 10:30
Точную дату поездки Аббаса в Россию уже согласовали
Global Look Press
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Кремль и палестинское руководство определились с датами поездки лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, стороны согласовали точные даты поездки в Москву. Раскрывать подробности визита Аббаса в Россию Ушаков не стал.

Помощник президента отметил, что Путин 27 июня встретится с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщили «Известия». Африканская делегация пробудет в России с 25 по 29 июня.

По словам Ушакова, в ближайшее время глава государства проведет множество встреч, однако переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в его планах пока нет.

Путин 3–4 июля будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. На полях мероприятия он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кремль Россия Палестина Москва
25 июня 2024, 09:24
Ассанж частично признает вину в рамках сделки с прокуратурой США
РИА «Новости»
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Основатель WikiLeaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж согласился на сделку с прокуратурой США, согласно которой частично признает вину в заговоре для получения и раскрытия информации о нацобороне. Об этом говорится в судебных документах.

По данным канала ABC , Ассанж предстанет перед судом уже 26 июня. В рамках сделки предполагается, что его приговорят лишь к пяти годам тюрьмы, которые он уже отсидел в Британии. Кроме того, американские власти прекратят требовать его экстрадиции, и он сможет вернуться в Австралию.

Источник CBC News сообщили, что прокуратура США рекомендовала назначить Ассанжу наказание в виде 62 месяцев тюрьмы.

Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks, публикующий конфиденциальные данные, в 2006 году. Расследование в отношении журналиста началось в 2010-м. Его обвинили в сговоре с целью получения секретной информации и ее раскрытии. Ассанжу могло грозить 175 лет заключения.

Утром 24 июня, после 1901 дня заключения, он покинул лондонскую тюрьму Белмарш.

США Суд Джулиан Ассанж Тюрьмы

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