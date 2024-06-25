СМИ назвали дату визита премьера Индии в Москву
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву 8 июля, сообщила газета The Tribune India. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что визит готовится, однако по поводу дат комментария не дал.
В СМИ отметили, что целью визита Моди станет укрепление связей между Индией и Россией - в сотрудничестве заинтересованы обе стороны. Поездка будет особенно знаменательной потому, что индийский премьер недавно в третий раз возглавил правительство страны, писал RT.
Поездка Нарендры Моди в российскую столицу активно готовится, рассказал журналистам Юрий Ушаков.
«По датам пока не можем [сказать], потому что они объявляют стороны согласованно. Но мы ведем активную подготовку, и этот визит будет», - процитировало его РИА «Новости».
Ранее стало известно, что правительство России одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления военных с Индией.
Нарендра Моди - глава фракции «Национально-демократический альянс», победившей на выборах в парламент Индии, принес присягу перед вступлением в должность премьера в начале июня.