Смеявшийся над спотыкающимся Байденом сенатор упал с трапа самолета
Наказанием «полицией кармы» назвали пользователи социальных сетей падение с трапа самолета сенатора США Томми Тюбервиля. Политику напомнили, как он неоднократно высмеивал президента Байдена за постоянные спотыкания. Видео с упавшим сенатором быстро разошлось по социальным сетям.
На опубликованных кадрах Тюбервиль с багажом в обеих руках начал спускаться по трапу самолета, но споткнулся на третьей ступени и съехал на землю вниз, где к нему на помощь пришли сотрудники аэропорта.
Пользователи соцсети X напомнили сенатору его же слова, что он не следит за зарубежными поездками президента Джо Байдена , так как боится сгореть со стыда, когда глава государства в очередной раз споткнется.
Комментаторы напомнили, что сенатор на 20 лет моложе президента, но также не смог устоять на ступеньках трапа.
«Полиция кармы нанесла визит Томми Тюбервилю. Оставайтесь столько, сколько захотите», - написал один из пользователей.
Сам сенатор никак не прокомментировал свое падение. О том, какие травмы он получил, также ничего неизвестно.