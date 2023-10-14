Смеявшийся над спотыкающимся Байденом сенатор упал с трапа самолета

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На опубликованных кадрах Тюбервиль с багажом в обеих руках начал спускаться по трапу самолета, но споткнулся на третьей ступени и съехал на землю вниз, где к нему на помощь пришли сотрудники аэропорта.

Пользователи соцсети X напомнили сенатору его же слова, что он не следит за зарубежными поездками президента Джо Байдена , так как боится сгореть со стыда, когда глава государства в очередной раз споткнется.

Комментаторы напомнили, что сенатор на 20 лет моложе президента, но также не смог устоять на ступеньках трапа.

«Полиция кармы нанесла визит Томми Тюбервилю. Оставайтесь столько, сколько захотите», - написал один из пользователей.

Сам сенатор никак не прокомментировал свое падение. О том, какие травмы он получил, также ничего неизвестно.