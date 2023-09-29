Смертник устроил взрыв близ мечети в Пакистане. Погибли более 50 человек
Сильный взрыв прогремел у мечети в провинции Белуджистан в Пакистане. Жертвами стали по меньшей мере 52 человека, свыше 50 пострадали, сообщила газета Dawn.
По данным издания, информацию о количестве погибших и пострадавших подтвердил окружной санитарный врач.
Медик уточнил, что среди жертв есть полицейский. В правоохранительных органах указали, что взрыв близ мечети осуществил террорист-смертник.
В конце августа террористическая атака произошла в провинции Хайбер-Пахтунхва. Тогда в результате действий террориста-смертника погибли девять солдат армии Пакистана , еще пять получили ранения. Известно, что в момент взрыва смертник проезжал мимо колонны на мотоцикле.
В конце июля в той же провинции жертвами теракта стали 54 человека.
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