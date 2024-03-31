Смертельные игры. Индиец надул друга промышленным феном через зад
Житель индийского города Бангалор умер от разрыва прямой кишки после того, как его друг вставил ему в задний проход электрический фен для транспортных средств и надул его. Об этом сообщило News18.
По данным полиции, 25 марта погибший по имени Йогиш пришел в сервисный центр велосипедов, где работал его приятель Мурали. После мойки велосипедов молодые люди начали развлекаться с мощным промышленным феном.
Мурали направил фен на лицо Йогеша, а потом «наполнил его прямую кишку горячим воздухом». Когда Йогиш упал без сознания, друг отвез его в больницу. Оказалось, что кишечник мужчины получил серьезные повреждения. Ему сделали срочную операцию.
Несмотря на все усилия врачей, индиец скончался в больнице 27 марта. Погибший работал агентом по доставке в Бангалоре.
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