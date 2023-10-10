Смертельная ловушка. Как мирные палестинцы превратились для Израиля в «человеческих животных»

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Зарубежные власти тем временем позволяют проводить митинги и манифестации в поддержку Израиля, но запрещая аналогичные собрания в поддержку Палестины либо публично осуждая их. Например, с такой речью выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Террористы ХАМАС - не силы сопротивления. Они не борцы за свободу. Они террористы, и никто в Канаде не должен их поддерживать, тем более прославлять», - заявил он во время встречи в еврейском общинном центре Солоуэй.

Во Франции попытки выйти на митинги в поддержку сектора Газа и Палестины пресекают полицейские.

Посол Палестины в ООН Рияд Мансур на пресс-конференции вынужден был высказать очевидную истину.

«Мы не недочеловеки. Повторяю: мы - не недочеловеки. Мы никогда не примем риторику, которая принижает нашу человечность и отказывается от наших прав, риторику, которая игнорирует оккупацию нашей земли и угнетение нашего народа», - подчеркнул дипломат.

Палестинка Хинд Худари рассказала журналистам, что слушала обращение израильского премьера дома, без возможности куда-либо эвакуироваться.

«Что же он не сказал нам, куда бежать? Нам очень хотелось бы это знать…» - добавила девушка.





О бомбардировке города Аль-Рималь в секторе Газа Израиль предупредил заранее. Однако хлынувшим на улицы жителям эта информация едва ли помогла найти действительно безопасное укрытие. Гражданских убежищ, по информации The Washington Post , там попросту нет, ведь довольно богатый по местным меркам населенный пункт обычно не становился целью для ЦАХАЛ.

«Никто из нас даже не знает, что значит „безопасно“ в секторе Газа. Тут сидят не военные, это люди из высших слоев общества, из иностранных организаций и средств массовой информации. Но в такие дни не имеет значения, кто ты», - объяснила журналистам 28-летняя Хинд Худари, которая пряталась от бомбежки в отеле Roots.

Танцы со смертью По Газе - чуть ли не самой плотно заселенной в мире территории площадью 365 квадратных километров - уже несколько дней наносят массированные авиаудары, стирающие с лица земли как объекты инфраструктуры, так и жилые дома, мечети. Там, по мнению израильских властей, бойцы ХАМАС хранят оружие.

Мирные жители вынуждены постоянно перемещаться в этом замкнутом пространстве, разыскивая оставшиеся островки безопасности. Их становится все меньше.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 7 октября призвал мирных жителей Газы покидать дома, если в них находятся силы ХАМАС.

Израильские удары унесли жизни более 700 палестинцев, сообщили в местном Минздраве. Авианалеты совершают и на жилые дома, и на школы при Организации Объединенных Наций. Об этом, по информации Al Arabiya , заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он уточнил, что 137 тысяч человек живут в 83 зданиях школ, принадлежащих Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам.

«Мы - не недочеловеки!» В понедельник, 9 октября, израильский министр обороны Йоав Галант сделал, пожалуй, самое громкое заявление с начала неожиданной и жестокой атаки ХАМАС.

«Я приказал полностью блокировать сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все перекрыть. Мы ведем борьбу с человеческими животными и действовать будем соответственно», - сказал Галант на собрании Южного командования ЦАХАЛ в Беэр-Шеве.

Журналист Al Jazeera Эндрю Митровица жестко отреагировал на нарратив, который тщательно рисуют для мировой общественности западные СМИ и политики, считающие жертвой тянущегося десятилетиями конфликта только Израиль.

«Понимание Израилем истории имеет значение. То, как палестинцы видят не только прошлое, но и настоящее, и будущее - не в счет. И возможно, самое чудовищное: жизнь и смерть израильтян имеют значение. Жизни и смерти палестинцев - нет», - посетовал он.

Палестинские семьи, взяв ограниченный набор необходимых вещей, вынуждены кружить по своей территории без выхода: из дома набегами к родственникам, оттуда - в школы либо укрытия для беженцев при ООН, которые до последних дней не обстреливали. А потом - обратно, если от родного дома хоть что-то осталось.