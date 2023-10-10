Смертельная ловушка. Как мирные палестинцы превратились для Израиля в «человеческих животных»

10 октября 2023, 16:30
Телеканал «360»
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На каждом квадратном километре сектора Газа в 2020 году жили более 5,5 тысячи человек. Всего примерно 2,5 миллиона людей вынуждены ютиться на клочке земли, который в семь раз меньше Москвы. Теперь палестинцы, на протяжении 16 лет мирящиеся то с ослабевающей, то с усиливающейся блокадой со стороны соседей, оказались беззащитны перед израильскими бомбардировками. Как население Газы выживает после начала очередного витка кровавого столкновения Израиля и ХАМАС — в материале «360».

Зарубежные власти тем временем позволяют проводить митинги и манифестации в поддержку Израиля, но запрещая аналогичные собрания в поддержку Палестины либо публично осуждая их. Например, с такой речью выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Террористы ХАМАС - не силы сопротивления. Они не борцы за свободу. Они террористы, и никто в Канаде не должен их поддерживать, тем более прославлять», - заявил он во время встречи в еврейском общинном центре Солоуэй.

Во Франции попытки выйти на митинги в поддержку сектора Газа и Палестины пресекают полицейские.

Посол Палестины в ООН Рияд Мансур на пресс-конференции вынужден был высказать очевидную истину.

«Мы не недочеловеки. Повторяю: мы - не недочеловеки. Мы никогда не примем риторику, которая принижает нашу человечность и отказывается от наших прав, риторику, которая игнорирует оккупацию нашей земли и угнетение нашего народа», - подчеркнул дипломат.

Палестинка Хинд Худари рассказала журналистам, что слушала обращение израильского премьера дома, без возможности куда-либо эвакуироваться.

«Что же он не сказал нам, куда бежать? Нам очень хотелось бы это знать…» - добавила девушка.


О бомбардировке города Аль-Рималь в секторе Газа Израиль предупредил заранее. Однако хлынувшим на улицы жителям эта информация едва ли помогла найти действительно безопасное укрытие. Гражданских убежищ, по информации The Washington Post , там попросту нет, ведь довольно богатый по местным меркам населенный пункт обычно не становился целью для ЦАХАЛ.

«Никто из нас даже не знает, что значит „безопасно“ в секторе Газа. Тут сидят не военные, это люди из высших слоев общества, из иностранных организаций и средств массовой информации. Но в такие дни не имеет значения, кто ты», - объяснила журналистам 28-летняя Хинд Худари, которая пряталась от бомбежки в отеле Roots.

Танцы со смертью По Газе - чуть ли не самой плотно заселенной в мире территории площадью 365 квадратных километров - уже несколько дней наносят массированные авиаудары, стирающие с лица земли как объекты инфраструктуры, так и жилые дома, мечети. Там, по мнению израильских властей, бойцы ХАМАС хранят оружие.

Мирные жители вынуждены постоянно перемещаться в этом замкнутом пространстве, разыскивая оставшиеся островки безопасности. Их становится все меньше.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 7 октября призвал мирных жителей Газы покидать дома, если в них находятся силы ХАМАС.

Израильские удары унесли жизни более 700 палестинцев, сообщили в местном Минздраве. Авианалеты совершают и на жилые дома, и на школы при Организации Объединенных Наций. Об этом, по информации Al Arabiya , заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он уточнил, что 137 тысяч человек живут в 83 зданиях школ, принадлежащих Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам.

«Мы - не недочеловеки!» В понедельник, 9 октября, израильский министр обороны Йоав Галант сделал, пожалуй, самое громкое заявление с начала неожиданной и жестокой атаки ХАМАС.

«Я приказал полностью блокировать сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все перекрыть. Мы ведем борьбу с человеческими животными и действовать будем соответственно», - сказал Галант на собрании Южного командования ЦАХАЛ в Беэр-Шеве.

Журналист Al Jazeera Эндрю Митровица жестко отреагировал на нарратив, который тщательно рисуют для мировой общественности западные СМИ и политики, считающие жертвой тянущегося десятилетиями конфликта только Израиль.

«Понимание Израилем истории имеет значение. То, как палестинцы видят не только прошлое, но и настоящее, и будущее - не в счет. И возможно, самое чудовищное: жизнь и смерть израильтян имеют значение. Жизни и смерти палестинцев - нет», - посетовал он.

Палестинские семьи, взяв ограниченный набор необходимых вещей, вынуждены кружить по своей территории без выхода: из дома набегами к родственникам, оттуда - в школы либо укрытия для беженцев при ООН, которые до последних дней не обстреливали. А потом - обратно, если от родного дома хоть что-то осталось.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Палестина
Германия «лидировала» в высылке российских дипломатов — посол Нечаев
23 октября 2023, 12:33
Википедия
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Германия стала лидером по числу высланных сотрудников дипломатических представительств РФ. Разрушение российско-немецких отношений стало делом рук ФРГ, заявил в интервью ТАСС посол России Сергей Нечаев.

Нечаев напомнил, что Германия отозвала согласие на функционирование четырех из пяти генконсульств России на своей территории. До 31 декабря 2023 года эти диппредставительства прекратят свою работу.

«Деградация двусторонних отношений - не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», - подчеркнул российский посол.

Он также высказался о так называемых «красных линиях», которые немецкое руководство беспрепятственно переступило в вопросах высылки дипломатов РФ и расследования терактов на «Северных потоках».

«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», - подчеркнул дипломат.

Он отдельно затронул тему возможной передачи киевскому режиму ракет Taurus, указав на ширину номенклатуры ФРГ в военных поставах.

«Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность», - уточнил Нечаев.

Несмотря на это, он заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную реакцию Германии после подрыва «Северных потоков». Она отметила, что ни один немецкий политик не уточнил у американских коллег детали произошедшего. Дипломат подчеркнула, что такое поведение ФРГ говорит о полной потери ее суверенитета.

Германия Дипломатия Россия
НАТО нарушит международное право во время расследования ЧП на Balticconnector
23 октября 2023, 11:55
РИА «Новости»
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Возможное решение стран Североатлантического альянса об остановке прохода кораблей России по Балтийскому морю во время расследования повреждения газопровода Balticconnector станет грубейшим нарушением международного права. Коллективный Запад должен осознать серьезность последствий этого шага, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, <…>, любят повторять на каждом углу», - высказался Грушко.

Он подчеркнул, что Альянс давно грезит мечтами о превращении Балтийского моря в свое внутреннее озеро. Однако Россия не допустит такого исхода событий.

«Мы знаем, что некоторые политики <…> мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», - заключил замминистра.

Ранее Александр Грушко призвал НАТО направить усилия, которые он прилагает для расследования повреждения Balticconnector , на выяснение обстоятельств подрыва российских «Северных потоков».

До этого российский лидер Владимир Путин назвал «чушью собачьей» попытки западных стран переложить вину за ЧП на Balticconnector на РФ. По его словам, единственной целью западных политиков стало отвлечение внимания от теракта на нитках «Северных потоков».

Газ Россия Запад НАТО МИД РФ Балтийское море
Армия обороны Израиля пленила тысячу сторонников ХАМАС
23 октября 2023, 11:48
Википедия
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Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам, тоннелям и наблюдательным пунктам боевиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что военные взяли в плен более тысячи сторонников палестинского движения ХАМАС, некоторые из которых погибли, сообщил ТАСС.

«У нас более одной тысячи убитых и пленных - все они сторонники ХАМАС», - сказал он.

За последние сутки израильские военные поразили более 320 военных объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ ударил по тоннелям, где скрывались боевики, десяткам оперативных командных центров, наблюдательным пунктам и комплексам. Военные уничтожили десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.

В Ливане израильские подразделения ударили по террористической ячейке и пусковому пункту противотанковых ракет, которые планировали направить на приграничный город Шломи.

ЦАХАЛ отменит наземную операцию, если боевики ХАМАС сдадутся в плен и отпустят заложников. По последним данным, в сектор Газа насильно увезли 212 человек.

Конфликт Израиля и Палестины
Россия и Турция продолжили контакты об урегулировании конфликта Израиля и Палестины
23 октября 2023, 11:46
РИА «Новости»
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Россия и Турция поддерживают контакты по дипломатическим каналам по вопросу урегулирования эскалации конфликта Израиля и Палестины. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщил ТАСС.

«Разумеется, в этой ситуации задействованы дипломатические каналы, мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, со всеми игроками», - подчеркнул он.

Грушко добавил, что позиция России хороша известна. Ее ранее излагал и президент РФ, и МИД страны, указал замглавы министерства.

Суть позиции в том, что преодоление кризиса, по словам Грушко, не представляется возможным без урегулирования ключевой проблемы на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что турецкая сторона намерена предложить участникам Организации исламского сотрудничества обсудить идею участия в разрешении конфликта Израиля и Палестины.

Турция Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины

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