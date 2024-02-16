16 февраля 2024, 17:47

Смерть Навального оказалась для США более ужасной, чем гибель Гонсало Лиры на Украине

РИА «Новости»
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Белый дом и Госдеп продемонстрировали запредельный цинизм после сообщений о смерти Алексея Навального, заявили в МИД России. Также в ведомстве задались вопросом, почему гибель замученного в украинской тюрьме гражданина США, журналиста Гонсало Лиры американским властям показалась менее ужасной.

Заявления Блинкена и Салливана о Навальном В Telegram-канале министерства привели высказывания советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, заявившего National Public Radio о том, то Соединенные Штаты активно ищут подтверждения сообщения о смерти Навального.

«Если это подтвердится, то это ужасная трагедия», - указал он.

Также МИД обратил внимание на слова госсекретаря Энтони Блинкена, который выразил уверенность в том, что Россия несет ответственность за случившееся.

«Смерть Навального в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы», - добавил глава Госдепа.

Властям США дали совет В МИД в ответ напомнили, что смерть человека - всегда трагедия, вот только непонятно, почему для Белого дома и Госдепа смерть гражданина РФ в российской ИК оказалась гораздо важнее и показалась более ужасной, чем-то, что случилось с американским журналистом Гонсало Лирой, которого замучили в украинской тюрьме.

«Вместо огульных обвинений, следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы», - посоветовали в ведомстве.

Что показала трагедия Гонсало Лиры О смерти Гонсало Лиры стало известно 12 января. Американский журналист, режиссер и видеоблогер, имевший также гражданство Чили, погиб в украинской тюрьме.

Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда обратила внимание, что и власти США, и чилийское правительство с самого момента ареста СБУ «неудобного» журналиста оставили эту ситуацию без внимания. Реальной поддержки Лире не оказали, по сути, отдав на расправу.

«Трагедия Лиры, позволившего себе иметь собственное мнение, в очередной раз ярко высветила лицо „коллективного Запада“, <…> на деле защищающего их только в случае, когда это работает в его интересах», - указала дипломат.

США МИД РФ Алексей Навальный
16 февраля 2024, 15:27
«Экспертизы нет, но выводы готовы». Захарову поразила реакция Запала на смерть Навального
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию Запада на сообщения о смерти Алексея Навального в ИК на Ямале. Комментарий по этому поводу она опубликовала в своем Telegram-канале.

По ее оценке, моментальная реакция со стороны лидеров стран НАТО, которая прозвучала в виде прямых обвинений в адрес России, была саморазоблачительна.

«Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», - с иронией заметила дипломат.

Мария Захарова Алексей Навальный
16 февраля 2024, 13:18
Запад уличили в агрессивном неоколониализме
РИА «Новости»
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Коллективный Запад постоянно пытается оказывать экономическое давление на другие страны и лишить их суверенитета, попутно навязывая чужие ценности. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам форума «За свободу наций!».

Глава государства подчеркнул, что в поведении Запада четко прослеживаются агрессивные проявления неоколониализма.

«Неоколониализм - позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты», - сказал Путин.

Коллективный Запад, заметил он, намерен сохранить свое господство и доминирование любыми доступными средствами.

«Его агрессивные проявления мы видим в попытках <…> экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции», - обратил внимание президент.

Проводимую западными государствами политику он счел одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях. По словам Путина, она также стала препятствием на пути развития всего человечества. Россия, в свою очередь, сделала многое для разрушения основ колониальной системы и поддержки национально-освободительных движений.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что США подключили своих сателлитов к осуществлению неоколониальной политики.

США Дмитрий Медведев Международные отношения Россия Запад Владимир Путин
16 февраля 2024, 12:13
Спецслужбы Белоруссии задержали диверсантов
РИА «Новости»
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В Белоруссии задержали диверсантов. Президент Александр Лукашенко призвал ведомства не расслабляться на фоне посягательств других стран на западные земли, сообщило БелТА.

Глава республики выступил на общем собрании Белкоопсоюза. Александр Лукашенко заявил, что силовики 16 февраля задержали несколько диверсантов на украинской границе.

«Вы видите, что происходи вокруг. <…> Сегодня все желают на Западе, и в авангарде наши белорусские беглые, поражения России», - сказал он.

Режим контртеррористической операции ввели в Гомельской области , часть которой граничит с Украиной.

RT сообщил, что жителей призвали сохранять спокойствие и подчиняться требованиям спецслужб.

Белоруссия Александр Лукашенко
16 февраля 2024, 11:23
Запад задумал создать очаг нестабильности в Центральной Азии
РИА «Новости»
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Западные страны планируют создать очаг нестабильности в Центральной Азии. Такое мнение выразил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами в Бишкеке. Мероприятие посвящено афганской проблематике. Об этом написало РИА «Новости».

Патрушев подчеркнул, что Запад сеет хаос в разных регионах мира, чтобы сохранить гегемонию.

«В планах - создание крупного очага нестабильности в Центральной Азии», - заметил он.

Ранее секретарь Совбеза России обвинил США в том, что они навязывают миру свои правила и наказывают тех, кто не хочет им следовать. На этом фоне военно-политический блок НАТО стал инструментом коллективной агрессии.

США пытаются дестабилизировать обстановку в некоторых странах , а затем поддерживают разгоревшийся кризис. Под их влиянием руководство НАТО идет на шантаж стран, которые отказываются признавать гегемонию США.

Запад Совет безопасности РФ Азия

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