Смерть Навального оказалась для США более ужасной, чем гибель Гонсало Лиры на Украине

Заявления Блинкена и Салливана о Навальном В Telegram-канале министерства привели высказывания советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, заявившего National Public Radio о том, то Соединенные Штаты активно ищут подтверждения сообщения о смерти Навального.

«Если это подтвердится, то это ужасная трагедия», - указал он.

Также МИД обратил внимание на слова госсекретаря Энтони Блинкена, который выразил уверенность в том, что Россия несет ответственность за случившееся.

«Смерть Навального в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы», - добавил глава Госдепа.

Властям США дали совет В МИД в ответ напомнили, что смерть человека - всегда трагедия, вот только непонятно, почему для Белого дома и Госдепа смерть гражданина РФ в российской ИК оказалась гораздо важнее и показалась более ужасной, чем-то, что случилось с американским журналистом Гонсало Лирой, которого замучили в украинской тюрьме.

«Вместо огульных обвинений, следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы», - посоветовали в ведомстве.

Что показала трагедия Гонсало Лиры О смерти Гонсало Лиры стало известно 12 января. Американский журналист, режиссер и видеоблогер, имевший также гражданство Чили, погиб в украинской тюрьме.

Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда обратила внимание, что и власти США, и чилийское правительство с самого момента ареста СБУ «неудобного» журналиста оставили эту ситуацию без внимания. Реальной поддержки Лире не оказали, по сути, отдав на расправу.

«Трагедия Лиры, позволившего себе иметь собственное мнение, в очередной раз ярко высветила лицо „коллективного Запада“, <…> на деле защищающего их только в случае, когда это работает в его интересах», - указала дипломат.